Το παιχνίδι ξεκίνησε με καλό ρυθμό, όμως οι μεγάλες φάσεις άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους.

Η Ελβετία επικράτησε με 4-3 της Κολομβίας στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 0-0 σε κανονική διάρκεια και παράταση, και εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, όπου την περιμένει η Αργεντινή.

Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν επιστρέφει στην οκτάδα της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 1954, έπειτα από μια απαιτητική μάχη 120 λεπτών. Με κορυφαίο τον Γκρέγκορ Κόμπελ και μεγαλύτερη ψυχραιμία από την άσπρη βούλα, οι Ελβετοί πανηγύρισαν μια ιστορική πρόκριση.

Κόμπελ και Βάργκας κράτησαν το μηδέν

Το παιχνίδι ξεκίνησε με καλό ρυθμό, όμως οι μεγάλες φάσεις άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους. Η πρώτη σημαντική στιγμή ήρθε στο 21', όταν ο Κόμπελ πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση στο πλασέ του Πουέρτα, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Η Ελβετία απάντησε στο 30', με τον Βάργκας να αποκρούει το σουτ του Ρίντερ από πλάγια θέση, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Εντόι επιχείρησε χαμηλό σουτ, χωρίς να προβληματίσει ιδιαίτερα τον Κολομβιανό τερματοφύλακα.

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Στο δεύτερο ημίχρονο οι Ελβετοί μπήκαν πιο δυνατά, με τους Σο (47') και Ρίντερ (53') να μην βρίσκουν στόχο. Η Κολομβία απείλησε στο 60', όμως ο Ντίας δεν κατάφερε να νικήσει τον Κόμπελ, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Σουάρες δεν έκανε καλή επαφή με την μπάλα από εξαιρετική θέση. Έτσι, το 0-0 παρέμεινε μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Δοκάρι, χαμένες ευκαιρίες και παράταση χωρίς γκολ

Η μεγαλύτερη ευκαιρία της παράτασης καταγράφηκε στο 99', όταν η κεφαλιά του Λουκούμι τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι της ελβετικής εστίας. Δύο λεπτά αργότερα ο Κόμπελ σταμάτησε και την προσπάθεια του Καμπάς, κρατώντας όρθια την ομάδα του.

Η απάντηση της Ελβετίας ήρθε στο 104', με τον Βάργκας να αποκρούει το δυνατό σουτ του Αμντουνί, ενώ στο 115' ο Καμπάς έχασε τεράστια ευκαιρία σε τετ α τετ, στέλνοντας οριστικά την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι.

Πιο ψύχραιμη από την άσπρη βούλα

Στα πέναλτι οι Ελβετοί αποδείχθηκαν πιο αποτελεσματικοί. Παρότι ο Ακάντζι αστόχησε, η Κολομβία δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το δώρο, καθώς ο Σάντσες σημάδεψε το δοκάρι και ο Ερνάντες νικήθηκε από τον Κόμπελ.

Με το τελικό 4-3 στη διαδικασία, η Ελβετία πανηγύρισε μια σπουδαία πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα βρει απέναντί της την Αργεντινή.

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