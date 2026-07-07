Η «μάχη» της Αργεντινής με την Αίγυπτο συγκεντρώνει τα βλέμματα.

Ολοκληρώνεται η φάση των «16» του Μουντιάλ 2026 με δύο αρκετά ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Στις 19:00, η Αργεντινή κοντράρεται με την Αίγυπτο, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της προκρίθηκε στους «16» Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι «Φαραώ» έκαμψαν το εμπόδιο της Αυστραλίας στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλντι και πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο.Από την άλλη, η «Αλπισελέστε» τα βρήκε σκούρα απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, επικρατώντας με 3-2 στην παράταση, σε μία αναμέτρηση που το Πράσινο Ακρωτήρι απέδειξε ότι ήρθε στη διοργάνωση για να «κοιτάξει» στα μάτια κάθε αντίπαλο.

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Τη σκυτάλη παίρνει στις 23:00 η αναμέτρηση της Ελβετίας απέναντι στην Κολομβία. Η Ελβετία έφτασε στους «16» επικρατώντας με 2-0 της Αλγερίας, παρουσιάζοντας για ακόμη μία φορά την αμυντική της συνέπεια, ενώ η Κολομβία ξεπέρασε το εμπόδιο της Γκάνας με 1-0, χάρη σε μια ώριμη και αποτελεσματική εμφάνιση. Μία αναμέτρηση χωρίς ξεκάθαρο φαβορί.

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Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

07/07 19:00 Αργεντινή - Αίγυπτος ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

07/07 23:00 Ελβετία - Κολομβία ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

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