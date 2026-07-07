Το περιστατικό συνέβη στη Λισαβόνα, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο το οχήματος κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Τρίτη στα δυτικά προάστια της Λισαβόνας, όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε στάση, παρασύροντας πολίτες που περίμεναν να επιβιβαστούν.

Σύμφωνα με τις πορτογαλικές αρχές, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 20 τραυματίστηκαν. Ο διοικητής της αστυνομίας του δήμου Σίντρα, Φρανσίσκο Άλβες, ανέφερε ότι τα δύο θύματα βρίσκονταν στη στάση τη στιγμή που το λεωφορείο έπεσε πάνω τους, αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Οι νεκροί είναι δύο γυναίκες ηλικίας μεταξύ 30 και 40 ετών.

{https://x.com/AndreSantos_023/status/2074492733704515949}

Από τους τραυματίες, τουλάχιστον τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι φέρουν ελαφρύτερα τραύματα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα, καθώς και ειδική μονάδα ψυχολογικής υποστήριξης για την παροχή βοήθειας στους τραυματίες και συγγενείς των θυμάτων.

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Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό περιστατικό και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, δηλώνοντας συγκλονισμένος.

{https://x.com/LMontenegro_PT/status/2074475953309315514}