Το πυροσβεστικό όχημα κατευθυνόταν για την κατάσβεση της φωτιάς στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας.

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (06/07) στην εθνική οδό Σπάρτης - Τρίπολης, στο ύψος της Σελασσίας, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα, με αποτέλεσμα δύο άτομα να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε μετωπικά με το πυροσβεστικό όχημα. Το πυροσβεστικό εκείνη την ώρα κατευθυνόταν στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας για την κατάσβεση της φωτιάς.

{https://www.facebook.com/laconiatv.gr/videos/1009975275073509}

Στον σημείο του τροχαίου δυστυχήματος έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων, τα οποία παρελήφθησαν χωρίς τις αισθήσεις τους από τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, ειδικό κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης διέκοψε προσωρινά την κυκλοφορία, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση των διασωστών με ασφάλεια. Από το πλήρωμα του πυροσβεστικού οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Η Τροχαία Σπάρτης διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η απώλεια ελέγχου του οχήματος να προκλήθηκε από την έντονη ολισθηρότητα του οδοστρώματος, καθώς στην περιοχή είχε προηγηθεί βροχόπτωση.