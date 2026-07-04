Περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους και 856 κτίρια καταστράφηκαν.

Τουλάχιστον 2.954 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16.592 τραυματίστηκαν στον ισχυρό διπλό σεισμό που κατέστρεψε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με τον τελευταίο και προσωρινό ακόμη απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η μεταβατική κυβέρνηση της λατινοαμερικανικής χώρας.

Περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους και 856 κτίρια καταστράφηκαν, σύμφωνα με τις ζημιές που κατέγραψε το υπουργείο Επικοινωνιών της Βενεζουέλας μετά τον διπλό σεισμό μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, ο οποίος έπληξε κυρίως την πολιτεία Λα Γκουάιρα, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

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Υπενθυμίζεται ότι οκτώ ημέρες μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανό έναν 43χρονο από τα συντρίμμια, προσφέροντας μια σπάνια αχτίδα ελπίδας μέσα στο σκηνικό της ανείπωτης τραγωδίας. Ο Ερνάν Χιλ, φύλακας στο επάγγελμα, παρέμεινε παγιδευμένος κάτω από ένα επταώροφο κτίριο που κατέρρευσε στην περιοχή Κάτια λα Μαρ της πολιτείας Λα Γουάιρα, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ.

Η διάσωσή του ήταν αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερα δύσκολης επιχείρησης, στην οποία συμμετείχαν διασώστες από επτά χώρες. Για περισσότερες από τρεις ημέρες εργάζονταν αδιάκοπα, ανοίγοντας σήραγγα μέσα στα συντρίμμια και παρέχοντάς του νερό και οξυγόνο μέχρι να καταστεί δυνατή η απεγκλώβισή του. Η σύζυγός του χαρακτήρισε το γεγονός «πραγματικό θαύμα», ενώ η επιτυχία της επιχείρησης αναπτέρωσε τις ελπίδες για τον εντοπισμό και άλλων επιζώντων, παρά το γεγονός ότι μετά τις πρώτες 72 ώρες οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά.

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Παρά τη συγκινητική αυτή διάσωση, η συνολική εικόνα παραμένει τραγική. Ο αριθμός των αγνοουμένων παραμένει άγνωστος. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι ενδέχεται να φτάνουν ακόμη και τις 50.000. Σε πολλά κατεστραμμένα κτίρια έχει ήδη σημειωθεί το γράμμα «D», ένδειξη ότι δεν υπάρχουν πλέον ελπίδες για επιζώντες.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας ανακοίνωσε επταήμερο εθνικό πένθος και διαβεβαίωσε ότι κανένα θύμα δεν θα ταφεί σε ομαδικό τάφο. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη διαχείριση της κρίσης, υποστηρίζοντας ότι μέσα σε δύο ημέρες ο αριθμός των διασωστών αυξήθηκε από 4.000 σε 19.000. Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι καταγγέλλουν καθυστερήσεις, ελλείψεις σε προσωπικό και μηχανήματα και ανεπαρκή παρουσία των αρχών, παρά τη διεθνή βοήθεια από δεκάδες χώρες.

Η καταστροφή έχει αφήσει χιλιάδες ανθρώπους άστεγους, αναγκάζοντάς τους να διαμένουν σε πρόχειρους καταυλισμούς, πάρκα και χώρους στάθμευσης. Πολλοί εκφράζουν φόβους για την ασφάλειά τους, ιδιαίτερα για τα παιδιά τους, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ απηύθυνε έκκληση για άμεση χρηματοδότηση ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο τη στήριξη περίπου 500.000 σεισμόπληκτων κατά τους επόμενους τρεις μήνες.