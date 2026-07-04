Αν ακόμη αναζητάτε τον επόμενο καλοκαιρινό προορισμό σας, και αποσκοπείτε σε διακοπές με χαμηλό μπάτζετ και χωρίς ακτοπλοϊκά, τότε θα πρέπει να γνωρίσετε την «αθέατη» πλευρά της Πελοποννήσου.

Συχνά, όταν η συζήτηση στρέφεται προς τις καλοκαιρινές διακοπές, οι περισσότεροι σκέφτονται παραθαλάσσιους προορισμούς και τα εντυπωσιακά νησιά της Ελλάδας. Ωστόσο, η χώρα διαθέτει ηπειρωτικές περιοχές εξίσου όμορφες για καλοκαιρινές αποδράσεις και συχνά, με μικρότερο κόστος μετακίνησης.

Η Πελοπόννησος παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλής προορισμούς για σύντομες αποδράσεις από την καθημερινότητα με ορισμένα σημεία, χωριά και οικισμούς να παραμένουν μακριά από τα «φώτα» του έντονου τουρισμού.

Ο Νομός Ηλείας για παράδειγμα, είναι ένας προορισμός που συνδυάζει ατελείωτες αμμώδεις παραλίες, μικρά παραθαλάσσια χωριά, φυσική ομορφιά και ιδιαίτερα προσιτές τιμές.

Η εύκολη πρόσβαση με το αυτοκίνητο από την Αθήνα και την υπόλοιπη Πελοπόννησο καθιστά την Ηλεία ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν οικονομικές καλοκαιρινές διακοπές, ενώ θεωρείται και ιδανική βάση για σύντομες εκδρομές στις γύρω περιοχές.

Οικονομικές διακοπές στον πιο υποτιμημένο καλοκαιρινό προορισμό της Ελλάδας

Αν και η Ηλεία δεν είναι ένας από τους πιο γνωστούς καλοκαιρινούς προορισμούς, διαθέτει όμορφες γωνιές και εντυπωσιακούς οικισμούς. Ανάμεσα στα μέρη που ξεχωρίζουν βρίσκονται το Αρκούδι, η Γλύφα και το Κακόβατο, τρεις διαφορετικοί προορισμοί που αποτυπώνουν τον αυθεντικό χαρακτήρα της περιοχής.

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Το Αρκούδι, βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά της και αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς για ήρεμες διακοπές μακριά από την έντονη τουριστική κίνηση. Το χωριό είναι χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω από τη θάλασσα με θέα το Ιόνιο πέλαγος, και διαθέτει ένα εντυπωσιακό και άκρως γοητευτικό ηλιοβασίλεμα.

Η παραλία του είναι οργανωμένη, με ρηχά καθαρά νερά, ιδανική επιλογή για οικογένειες με παιδιά. Παράλληλα, στην παραλιακή οδό υπάρχουν μαγαζάκια, ταβερνάκια και καταλύματα που παρέχουν τα απαραίτητα στους εκδρομείς.

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Πλησίον στο Αρκούδι, απλώνεται η Γλύφα, ένα παραθαλάσσιο χωριό, άγνωστο στους περισσότερους επισκέπτες. Η περιοχή ξεχωρίζει για την μεγάλη αμμώδη παραλία και το καταπράσινο τοπίο της με τη βλάστηση να φτάνει μέχρι την ακτή, δημιουργώντας σε πολλά σημεία φυσική σκιά.

Τα παραλιακά καταστήματα, οι ψαροταβέρνες και τα μικρά ξενοδοχεία καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των επισκεπτών, διατηρώντας παράλληλα τον αυθεντικό χαρακτήρα του χωριού.

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Τέλος, ο Κακοβάτος, είναι ιδιαίτερα γνωστός προορισμός για όσους γνωρίζουν τα μέρη της Πελοποννήσου. Το χωριό διατηρεί έναν χαλαρό, καλοκαιρινό χαρακτήρα, με παραδοσιακές ταβέρνες, καφέ και καταστήματα που εξυπηρετούν τους επισκέπτες, χωρίς την αυξημένη τουριστική κίνηση του καλοκαιριού. Μάλιστα, σε κοντινή απόσταση βρίσκεται και η Λίμνη Καϊάφα, ένας από τους σημαντικότερους φυσικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, γνωστή για τις ιαματικές πηγές, το πευκόφυτο τοπίο.

Ηλεία – Ένας προορισμός με ιδιαίτερο χαρακτήρα

Ένα από τα κυριότερα θετικά χαρακτηριστικά της περιοχής έγκειται στο γεγονός ότι θεωρείται ιδανική βάση για σύντομες αποδράσεις από το σημείο.

Σε κοντινές αποστάσεις εντοπίζονται αρχαιολογικές περιοχές, με την Αρχαία Ολυμπία να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Το Δάσος της Στροφυλία και η περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου προσφέρουν μοναδικές εικόνες φυσικής ομορφιάς, ενώ οι παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής δίνουν την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν την γαστρονομία της Πελοποννήσου.

Σε αντίθεση με αρκετούς δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς, η Ηλεία εξακολουθεί να προσφέρει οικονομικές επιλογές διαμονής και εστίασης, ακόμη και κατά τους μήνες υψηλής ζήτησης. Επιπλέον, η πρόσβαση με αυτοκίνητο μειώνει σημαντικά το συνολικό κόστος των διακοπών, καθώς δεν απαιτούνται ακτοπλοϊκά εισιτήρια ούτε ενοικίαση οχήματος στον προορισμό.