«Παιχνίδια» με την τσέπη των καταναλωτών με τις μειώσεις στις τιμές 2.000 προϊόντων στα σούπερ μάρκετ.

Άνω κάτω με τις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και συγκεκριμένα με τις μειώσεις στις τιμές 2.000 προϊόντων.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή με ανακοίνωσή της ανέφερε ότι η λίστα καλύπτεται από «ρήτρα εμπιστευτικότητας» και για αυτό δεν μπορεί να αναφέρει τα προϊόντα, σημειώνοντας: «Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, όπως κωδικούς προϊόντων, barcodes, τιμές αγοράς, προμηθευτές και ημερομηνίες μεταβολών, οι οποίες καλύπτονται από ρήτρα εμπιστευτικότητας».

Σημειώνεται ότι προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, που παραδέχτηκε ότι τα σούπερ μάρκετ δεν ξέρουν ποιοι είναι οι κωδικοί των προϊόντων. Ο κ. Πεταλάς, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του Mega News, σημείωσε ότι οι άνθρωποι του κλάδου δεν γνωρίζουν καν ποιες κατηγορίες αφορούν οι επίμαχες μειώσεις, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι μόνο ο αρμόδιος υπουργός έχει γνώση επί της σχετικής λίστας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djn8d5dy02k1?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κάνει λόγο για «συνειδητή αδιαφάνεια». Όπως τονίζει: «Ο Υπουργός Ανάπτυξης επέλεξε να κρυφτεί πίσω από την ανακοίνωση της Ανεξάρτης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή που ο ίδιος σύστησε, εξαίροντας από τη συμμετοχή σε αυτήν τους παραγωγούς και τους καταναλωτές.

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Οι πολίτες βγάζουν τα συμπεράσματα τους.

Άνθρακες ο θησαυρός των 2.000 κωδικών. Η κυβέρνηση επιλέγει συνειδητά την αδιαφάνεια».

Πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης

H ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή αναφορικά με τις μειώσεις τιμών τιμοκαταλόγου σε 1.898 κωδικούς βασικών προϊόντων είναι τεκμηριωμένη και σαφής. Προτείνουμε στο ΠΑΣΟΚ να την διαβάσει με προσοχή και ψυχραιμία. Τα ζητήματα που αφορούν στην καθημερινή διαβίωση των πολιτών απαιτούν σωστή ενημέρωση, διαφάνεια και σοβαρή προσέγγιση για την προστασία των καταναλωτών και όχι τις γνωστές μικροκομματικές τακτικές. Οι εποχές έχουν αλλάξει, ας το καταλάβουν όλοι και στο ΠΑΣΟΚ.

Οι κατηγορίες προϊόντων

Οι περισσότερες μειώσεις καταγράφονται στο νωπό κρέας. Συνολικά εντοπίστηκαν 1.116 υποτιμήσεις, από τις οποίες 907 αφορούν νωπό μοσχάρι και 209 νωπό χοιρινό.

Ακολουθούν:

120 μειώσεις σε συσκευασμένο καφέ

63 σε τυριά

44 σε ελαιόλαδο

35 σε σαμπουάν και προϊόντα μαλλιών

29 σε μπισκότα

27 σε αναψυκτικά

19 σε ζυμαρικά

445 σε άλλες βασικές κατηγορίες προϊόντων

Σύμφωνα με την Αρχή, τα στοιχεία αυτά δείχνουν πού έχουν γίνει μειώσεις στους τιμοκαταλόγους, χωρίς όμως να σημαίνει ότι ελέγχεται ή κατηγορείται κάποια συγκεκριμένη επιχείρηση.

Η ΑΑΕΑ&ΠΚ απορρίπτει επίσης τους ισχυρισμούς ότι η μη δημοσιοποίηση της αναλυτικής λίστας συνιστά απόκρυψη στοιχείων ή εξαπάτηση των καταναλωτών. Όπως τονίζει, η αναλυτική λίστα χρησιμοποιείται για ελεγκτικούς σκοπούς, ενώ προς το κοινό μπορεί να δοθεί μόνο η συγκεντρωτική εικόνα.