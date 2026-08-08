Σε πλήρη εξέλιξη οι θερινές εκπτώσεις, με τους καταναλωτές να έχουν ακόμη χρόνο για αγορές σε μειωμένες τιμές. Τι προβλέπεται για την αναγραφή της προηγούμενης τιμής, τις διαδοχικές μειώσεις και τις επιστροφές.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι θερινές εκπτώσεις του 2026, οι οποίες θα συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές μερικές ακόμη εβδομάδες για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους σε χαμηλότερες τιμές.

Ωστόσο, οι μεγάλες αναγραφόμενες εκπτώσεις δεν σημαίνουν πάντοτε και αντίστοιχα μεγάλη εξοικονόμηση. Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλούνται να μην περιορίζονται στο ποσοστό που εμφανίζεται στη βιτρίνα ή στην ιστοσελίδα, αλλά να ελέγχουν την πραγματική τιμή του προϊόντος, να κάνουν συγκρίσεις και να υπολογίζουν το τελικό κόστος της αγοράς.

Ποια είναι η «προγενέστερη τιμή»

Ένα από τα βασικότερα σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές αφορά την τιμή πάνω στην οποία υπολογίζεται η έκπτωση.

Όταν μια επιχείρηση ανακοινώνει μείωση τιμής, θα πρέπει να εμφανίζει με σαφήνεια και την προηγούμενη τιμή του προϊόντος. Ως τιμή αναφοράς θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία το συγκεκριμένο προϊόν διατέθηκε από την ίδια επιχείρηση κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες.

Ο κανόνας αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτρέπει την πρακτική κατά την οποία μια τιμή αυξάνεται τεχνητά λίγο πριν από την έναρξη μιας προσφοράς, ώστε στη συνέχεια η έκπτωση να εμφανίζεται μεγαλύτερη από αυτή που είναι στην πραγματικότητα.

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Για παράδειγμα, εάν ένα προϊόν είχε πωληθεί πρόσφατα σε χαμηλότερη τιμή, η επιχείρηση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ως βάση για τον υπολογισμό της νέας έκπτωσης μια παλαιότερη και υψηλότερη τιμή.

Η μείωση μπορεί να εμφανίζεται είτε ως ποσοστό, είτε ως συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, είτε με ταυτόχρονη αναγραφή της παλιάς και της νέας τιμής. Σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής θα πρέπει να μπορεί να αντιληφθεί με σαφήνεια ποιο είναι το πραγματικό όφελος από την αγορά.

Τι συμβαίνει όταν υπάρχει δεύτερη ή τρίτη μείωση

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν τα προϊόντα που αποκτούν ακόμη χαμηλότερη τιμή κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου.

Όταν οι μειώσεις πραγματοποιούνται διαδοχικά και δεν έχει προηγηθεί αύξηση της τιμής, μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται ως τιμή αναφοράς η τιμή που ίσχυε πριν από την πρώτη μείωση.

Έτσι, εάν ένα προϊόν κόστιζε αρχικά 100 ευρώ και στη συνέχεια μειώθηκε στα 80 και αργότερα στα 70 ευρώ, η επιχείρηση μπορεί να εξακολουθεί να υπολογίζει την έκπτωση με βάση τα αρχικά 100 ευρώ.

Εάν όμως ανάμεσα στις μειώσεις υπάρξει αύξηση της τιμής, τότε αλλάζουν τα δεδομένα και η νέα έκπτωση θα πρέπει να υπολογιστεί εκ νέου με βάση τη χαμηλότερη τιμή που ίσχυε κατά το προηγούμενο διάστημα των 30 ημερών.

Προσοχή στο «έως 70%»

Μία ακόμη συνηθισμένη διαφημιστική διατύπωση που χρειάζεται προσοχή είναι το «έως 70% έκπτωση».

Η συγκεκριμένη φράση δεν σημαίνει ότι όλα τα προϊόντα ενός καταστήματος έχουν μειωθεί κατά 70%. Το συγκεκριμένο ποσοστό αφορά τα είδη στα οποία εφαρμόζεται η μεγαλύτερη έκπτωση.

Επομένως, πριν από κάθε αγορά είναι σημαντικό να ελέγχεται ξεχωριστά η τιμή του προϊόντος και όχι μόνο το γενικό μήνυμα της διαφημιστικής καμπάνιας.

Τι πρέπει να ελέγχετε στο ταμείο

Ένα ακόμη σημείο που απαιτεί προσοχή είναι η τελική χρέωση.

Η τιμή που εμφανίζεται στο ταμείο θα πρέπει να αντιστοιχεί στην τιμή που έχει αναγραφεί στο προϊόν, στο ράφι ή στην ιστοσελίδα του καταστήματος. Ιδιαίτερα όταν πραγματοποιούνται πολλές αγορές ή εφαρμόζονται διαφορετικές εκπτώσεις, είναι χρήσιμο να γίνεται έλεγχος της απόδειξης πριν από την αποχώρηση από το κατάστημα.

Στις ηλεκτρονικές αγορές, ο έλεγχος θα πρέπει να είναι ακόμη πιο λεπτομερής. Εκτός από την τιμή του προϊόντος, ο καταναλωτής πρέπει να υπολογίζει μεταφορικά, ενδεχόμενη χρέωση αντικαταβολής και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, ώστε να γνωρίζει το συνολικό ποσό που θα πληρώσει.

Οι πρόσθετες χρεώσεις θα πρέπει να γνωστοποιούνται πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Αγορές από το διαδίκτυο: Τι ισχύει για τις επιστροφές

Στις ηλεκτρονικές αγορές προβλέπεται, κατά κανόνα, δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, χωρίς ο καταναλωτής να χρειάζεται να αιτιολογήσει την απόφασή του. Υπάρχουν, ωστόσο, εξαιρέσεις που προβλέπει η νομοθεσία, μεταξύ άλλων για ορισμένες κατηγορίες εξατομικευμένων ή ευπαθών προϊόντων.

Το δικαίωμα αυτό ισχύει και για προϊόντα που αγοράστηκαν σε εκπτωτική τιμή.

Διαφορετική είναι η κατάσταση στις αγορές από φυσικά καταστήματα. Εάν ο καταναλωτής αλλάξει γνώμη, δεν του ταιριάζει το μέγεθος ή απλώς δεν επιθυμεί πλέον το προϊόν, η δυνατότητα αλλαγής εξαρτάται από την πολιτική της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Για τον λόγο αυτό, είναι προτιμότερο να ζητούνται πληροφορίες για τους όρους αλλαγής ή επιστροφής πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς.

Τι γίνεται με τα ελαττωματικά προϊόντα

Οι εκπτώσεις δεν καταργούν τα δικαιώματα του καταναλωτή όταν ένα προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που είχαν συμφωνηθεί ή διαφημιστεί.

Η επιχείρηση δεν μπορεί να αρνηθεί την αντιμετώπιση ενός προβλήματος απλώς και μόνο επειδή το προϊόν αγοράστηκε σε περίοδο εκπτώσεων.

Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλό είναι να κρατούν την απόδειξη αγοράς, την επιβεβαίωση μιας ηλεκτρονικής παραγγελίας, αλλά και οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να φανεί χρήσιμο σε περίπτωση διαφωνίας.

Οι βασικοί κανόνες για ασφαλείς αγορές

Καθώς οι θερινές εκπτώσεις συνεχίζονται μέχρι το τέλος Αυγούστου, οι καταναλωτές μπορούν να ακολουθούν ορισμένα απλά βήματα πριν προχωρήσουν σε μια αγορά:

Να ελέγχουν την προγενέστερη τιμή και όχι μόνο το ποσοστό έκπτωσης.

Να συγκρίνουν την τιμή του ίδιου προϊόντος σε διαφορετικά καταστήματα.

Να επιβεβαιώνουν την τελική χρέωση στο ταμείο.

Στις ηλεκτρονικές αγορές, να υπολογίζουν όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Να ελέγχουν τα στοιχεία και την αξιοπιστία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος πριν από την πληρωμή.

Να ενημερώνονται εκ των προτέρων για την πολιτική αλλαγών και επιστροφών.

Να διατηρούν αποδείξεις, ηλεκτρονικές επιβεβαιώσεις και άλλα στοιχεία της συναλλαγής.

Με τις θερινές εκπτώσεις να παραμένουν σε ισχύ έως τις 31 Αυγούστου, η προσεκτική έρευνα πριν από κάθε αγορά μπορεί να κάνει τη διαφορά, ώστε μια φαινομενικά μεγάλη προσφορά να μεταφράζεται και σε πραγματικό οικονομικό όφελος.