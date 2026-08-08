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Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε Αθήνα, Άλιμο, Νέα Σμύρνη και Νέο Ψυχικό.

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Σάββατο 8 Αυγούστου, σε περιοχές της Αττικής, καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρά σε εργασίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Οι διακοπές είναι προσωρινές και συνδέονται με εργασίες λειτουργίας, συντήρησης και κατασκευής στο δίκτυο, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία του.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αναμένεται να αντιμετωπίσουν τμήματα του Δήμου Αθηναίων, του Αλίμου, της Νέας Σμύρνης και του Νέου Ψυχικού.

Οι περιοχές και οι ώρες

Δήμος Αθηναίων

Μονά/Ζυγά οδός: Γ’ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΕΙΑΣ απο κάθετο: ΜΠΙΣΚΙΝΗ έως κάθετο: ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

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Μονά/Ζυγά οδός: ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ απο κάθετο: ΜΠΙΣΚΙΝΗ έως κάθετο: ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά οδός: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: Γ’ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΥΡΥΝΟΜΗΣ απο κάθετο: Γ’ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΕΙΑΣ έως κάθετο: ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά οδός: ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 115 – 101 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΕΛΛΑΝΙΚΟΥ 37 έως κάθετο: ΑΡΧΕΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Δήμος Νέου Ψυχικού

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ, ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 1:00 μμ

Δήμος Αλίμου

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΕΡΓΗ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΕΡΓΗ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΕΡΓΗ απο κάθετο: ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΣΕΩΣ απο κάθετο: ΤΕΥΘΙΔΟΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΕΡΓΗ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΕΡΓΗ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΕΡΓΗ απο κάθετο: ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΣΕΩΣ απο κάθετο: ΤΕΥΘΙΔΟΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ

Δήμος Νέας Σμύρνης

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ

Γιατί γίνεται η διακοπή

Οι προγραμματισμένες διακοπές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιών που απαιτούν προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης. Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει ότι τέτοιες παρεμβάσεις γίνονται για εργασίες συντήρησης, ενίσχυσης, αναβάθμισης ή κατασκευής στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ώρες που ανακοινώνονται είναι ενδεικτικές, καθώς σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, η ηλεκτροδότηση μπορεί να αποκατασταθεί πριν από την προγραμματισμένη ώρα.

Κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης διακοπής συνιστάται στους καταναλωτές να αποφεύγουν τη χρήση ανελκυστήρων και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις ηλεκτρικές συσκευές.

Είναι επίσης χρήσιμο να αποσυνδέονται ευαίσθητες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές από την πρίζα, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος προβλημάτων κατά την επαναφορά της ηλεκτροδότησης.

Ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει παράλληλα ότι η επαναφορά του ρεύματος μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς νέα προειδοποίηση, επομένως οι πολίτες θα πρέπει να αντιμετωπίζουν το δίκτυο ως ενεργό καθ' όλη τη διάρκεια της προγραμματισμένης διακοπής.

Οι καταναλωτές μπορούν να ελέγχουν τις προγραμματισμένες διακοπές στην περιοχή τους και μέσω της σχετικής υπηρεσίας του ΔΕΔΔΗΕ, επιλέγοντας τον νομό και τον δήμο ή την κοινότητά τους.