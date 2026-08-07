Συμπτώματα που απαιτούν άμεση ιατρική εκτίμηση είναι ο έντονος πονοκέφαλος, η ζάλη, η απώλεια προσανατολισμού και η αστάθεια βάδισης.

Συστάσεις προς τους πολίτες για τον ιό του Δυτικού Νείλου απηύθυνε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, καθώς καταγράφεται αύξηση κρουσμάτων με την Αττική, με τη Νότια και την Ανατολική να βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ακόμη 23 νέα εγχώρια κρούσματα μέσα στην τελευταία εβδομάδα. Από την έναρξη της περιόδου επιτήρησης έως τις 5 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί συνολικά 65 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 54 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 11 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ. Συνολικά, έχουν καταγραφεί έξι θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 65 ετών.

Όπως εξήγησε ο Θ. Βασιλακόπουλος, ο ιός μεταδίδεται από το κοινό κουνούπι, το οποίο υπάρχει στη χώρα από το 2010. Η πλειονότητα των λοιμώξεων είναι ασυμπτωματικές, ενώ περίπου 20% των νοσούντων εμφανίζει ήπια συμπτώματα, όπως πυρετό και αδιαθεσία. Σε ποσοστό κάτω του 1% εκδηλώνονται σοβαρές επιπλοκές από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα.

Ο ΕΟΔΥ και οι δήμοι πραγματοποιούν κάθε άνοιξη ψεκασμούς για τον περιορισμό των προνυμφών, ωστόσο – όπως τόνισε – είναι αδύνατον να εξαλειφθούν πλήρως τα κουνούπια, καθώς η υπερβολική χρήση εντομοκτόνων θα προκαλούσε οικολογική καταστροφή. Σε περιοχές όπου εντοπίζεται κρούσμα, γίνονται στοχευμένοι επαναληπτικοί ψεκασμοί.

Για την προστασία των πολιτών, ο Βασιλακόπουλος συνέστησε:

χρήση αντικουνουπικών στο σώμα και στον χώρο,

μακριά ρούχα τις βραδινές ώρες,

ανεμιστήρα στα πόδια,

ιδιαίτερη προσοχή από άτομα με ανοσοκαταστολή, που κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρή νόσηση.

Συμπτώματα

Συμπτώματα που απαιτούν άμεση ιατρική εκτίμηση είναι ο έντονος πονοκέφαλος, η ζάλη, η απώλεια προσανατολισμού και η αστάθεια βάδισης.

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Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ υπενθύμισε επίσης βασικούς κανόνες για ασφαλή έκθεση στον ήλιο κατά τις διακοπές: Αποφυγή παρατεταμένης ηλιοθεραπείας τις μεσημεριανές ώρες, χρήση αντηλιακού υψηλής προστασίας, σκιά, καπέλο και συχνή ενυδάτωση.

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Πού έχουν καταγραφεί κρούσματα

Την περίοδο 2026, μέχρι και χθες, έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα σε 25 Δήμους της χώρας, σε δέκα Περιφερειακές Ενότητες, στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας, και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες: Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Πέλλας και Σερρών. Θεωρείται αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα, τόσο στις ίδιες όσο και σε νέες περιοχές, που δεν μπορούν με ασφάλεια να προβλεφθούν. Ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, σε συγκεκριμένες περιοχές, αναφέρει ο ΕΟΔΥ.

Κρούσματα έχουν καταγραφεί στους εξής Δήμους:

Αχαρνών 2

Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 3

Κρωπίας 2

Λαυρεωτικής 1

Μαραθώνος 1

Μαρκοπούλου Μεσογαίας 7

Παιανίας 1

Παλλήνης 5

Ραφήνας - Πικερμίου 1

Σπάτων - Αρτέμιδος 11

Αγίας Παρασκευής 3

Νέας Ιωνίας 1

Παπάγου - Χολαργού 1

Χαλανδρίου 2

Φυλής 1

Κεντρικού Τομέα Αθηνών Αθηναίων - 6η Δημοτική Κοινότητα 1

Αθηναίων - 3η Δημοτική Κοινότητα 1

Αθηναίων - 2η Δημοτική Κοινότητα 1

Ηλιούπολης 1

Γλυφάδας 2

Παλαμά 1

Λαρισαίων 3

Τεμπών 1

Υπό διερεύνηση είναι κρούσμα στην περιφέρεια Θεσσαλίας

Τρικκαίων 1

Πέλλας 3

Σκύδρας 2

Νέας Ζίχνης 1

Υπό διερεύνηση είναι 4 κρούσματα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιοχές υψηλού κινδύνου

Εκτός από τους ανωτέρω «επηρεαζόμενους» Δήμους/ Δημοτικές Κοινότητες, όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο 2026, η «Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό επηρεαζόμενων περιοχών από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές», κατόπιν συνεκτίμησης επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων, γνωμοδότησε ότι επιπρόσθετα χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» οι Δήμοι: Αμαρουσίου, Ηρακλείου, Φιλοθέης - Ψυχικού και Μεταμόρφωσης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, η 1η και 4η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων, ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, ο Δήμος Αμφίπολης Π.Ε. Σερρών και ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας Π.Ε. Ημαθίας. Στους Δήμους/ Δημοτικές Κοινότητες «υψηλού κινδύνου» δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, μέχρι στιγμής, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενους Δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης).