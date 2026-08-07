Το μετοχικό κεφάλαιο παρέμεινε στα 19,59 εκατ. ευρώ, ενώ η διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ανήλθε σε 94,98 εκατ. ευρώ.

Ισχυρή κεφαλαιακή βάση και υψηλή ρευστότητα διατήρησε η Olympia Group Μονοπρόσωπη ΑΕ Συμμετοχών κατά τη χρήση του 2025, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία έκλεισε τη χρονιά με οριακές ζημίες μετά από φόρους.

Οι οικονομικές καταστάσεις δείχνουν ότι το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 207,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 203,1 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερα ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας συμμετοχών. Οι συνολικές υποχρεώσεις παρέμειναν περιορισμένες, στα περίπου 4,25 εκατ. ευρώ, γεγονός που μεταφράζεται σε εξαιρετικά χαμηλή μόχλευση.

Το κυκλοφορούν ενεργητικό ενισχύθηκε σημαντικά, φθάνοντας τα 149,7 εκατ. ευρώ από 136,8 εκατ. ευρώ το 2024, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών στοιχείων. Ειδικότερα, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία διαμορφώθηκαν σε περίπου 136,5 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού της εταιρείας και αποτυπώνοντας τον επενδυτικό χαρακτήρα της.

Το μετοχικό κεφάλαιο παρέμεινε στα 19,59 εκατ. ευρώ, ενώ η διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ανήλθε σε 94,98 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα αποτελέσματα εις νέο διαμορφώθηκαν σε 82,05 εκατ. ευρώ, επίπεδο ουσιαστικά αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2026

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, η εταιρεία κατέγραψε ζημίες περίπου 12 χιλ. ευρώ μετά από φόρους, έναντι καθαρών κερδών κατά την προηγούμενη χρήση, με αποτέλεσμα η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων να υποχωρήσει σε οριακά αρνητικό επίπεδο. Παρά τη μεταβολή αυτή, η διοίκηση χαρακτηρίζει τη χρήση 2025 ικανοποιητική, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία συνέχισε να λειτουργεί ως εταιρεία συμμετοχών και να παρέχει υπηρεσίες διοίκησης και υποστήριξης στις ελληνικές εταιρείες του ομίλου Olympia Group Ltd.

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Για το 2026, η διοίκηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη, εκτιμώντας ότι οι προοπτικές παραμένουν σταθερές και ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να διευρύνει το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο, αξιοποιώντας την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση και τη διαθέσιμη ρευστότητα.

Σημειώνεται, τέλος, ότι στις οικονομικές καταστάσεις γίνεται αναφορά και σε εκκρεμή δικαστική υπόθεση, για την οποία η διοίκηση εκτιμά, βάσει και της αξιολόγησης των νομικών της συμβούλων, ότι δεν αναμένεται να προκύψει ουσιώδης επίπτωση στην οικονομική θέση της εταιρείας και, ως εκ τούτου, δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη.