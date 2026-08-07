Η Ταϊλάνδη έχει από τα μεγαλύτερα ποσοστά οπλοκατοχής μεταξύ των χωρών της περιοχής, καθώς υπολογίζεται ότι κυκλοφορούν στη χώρα περίπου 10 εκατομμύρια όπλα, ένα για κάθε επτά κατοίκους.

Ένας έφηβος, «διαταραγμένος», σύμφωνα με τους συμμαθητές του, σκότωσε σήμερα τον παππού και τη γιαγιά του με το πιστόλι του παππού του και στη συνέχεια πήγε στο λύκειο στο οποίο φοιτούσε, κοντά στην Μπανγκόκ, και σκότωσε άλλους έξι ανθρώπους, τρεις μαθητές και τρεις εκπαιδευτικούς, ανακοίνωσε η ταϊλανδική αστυνομία.

Ο δράστης είναι νεκρός, έκαναν γνωστό οι αρχές, χωρίς να διευκρινίσουν αν σκοτώθηκε από την αστυνομία ή αυτοκτόνησε. Φέρεται ότι πυροβόλησε 26 φορές ενώ άλλες 34 σφαίρες βρέθηκαν στη σκηνή του φονικού, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωση της.

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«Άκουσα πολλούς πυροβολισμούς, πολύ δυνατούς, ο ένοπλος έμοιαζε να βρίσκεται στον όροφο ακριβώς από πάνω. Μπορούσα να ακούσω ακόμα και τους κάλυκες να πέφτουν στο πάτωμα», είπε μια μαθήτρια, η Παουαρίσα Μεϊλίσα.

«Φοβόμουν πως θα πεθάνω και δεν θα μπορέσω να εκπληρώσω τα όνειρά μου», πρόσθεσε μιλώντας μπροστά από το λύκειο Ντεμπσιρίν, στην επαρχία Νονθαμπούρι, βόρεια της Μπανγκόκ.

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Γονείς έσπευσαν μετά την τραγωδία να πάρουν τα παιδιά τους ενώ μαθητές και μέλη του προσωπικού παρηγορούσαν κλαίγοντας ο ένας στην αγκαλιά του άλλου έξω από το σχολείο.

«Τον ενδιέφεραν τα όπλα»

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύονται από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης εικονίζεται ο δράστης που φοράει μωβ σχολική στολή και μια χιαστί μαύρη τσάντα, ενώ κάλυκες φαίνονται στο έδαφος.

«Ήταν ένα διαταραγμένο παιδί. Φίλοι μου, που τον γνώριζαν, έλεγαν ότι ενδιαφερόταν για το FBI και για τα όπλα και ότι παρενοχλούνταν από πολλούς άλλους μαθητές», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Πουρίν Χουμτσόο, 17 ετών, αφού ξέφυγε παραλίγο από τις σφαίρες.

«Όταν τον είδα να στρέφει το όπλο του πάνω μου, σκέφτηκα ότι έμοιαζε πολύ επαγγελματίας, σαν να εκπαιδευόταν για καιρό», πρόσθεσε ο νεαρός.

Η αστυνομία έκανε λόγο για 23 τραυματίες, χωρίς να κάνει γνωστή τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους. Δεκαπέντε μαθητές τραυματίσθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, είπε ο ταϊλανδός υφυπουργός Εσωτερικών Πολάπι Σουβουντσβί, μιλώντας στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Thai PBS.

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«Είδα χιλιάδες μαθητές να τρέχουν προς τα έξω. Μερικοί δεν φορούσαν καν παπούτσια», αφηγήθηκε ο Θονγκτσάι Θανακάτ, οδηγός μοτοσικλέτας-ταξί που εργάζεται εδώ και μια εικοσαριά χρόνια έξω από το σχολικό συγκρότημα.

«Είδα το πτώμα ενός μαθητή που είχε πληγεί από σφαίρα στο κεφάλι», πρόσθεσε. «Είναι αληθινά θλιβερό».

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Δέκα εκατομμύρια πυροβόλα όπλα

«Είναι ένα τρομερό επεισόδιο. Δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ», δήλωσε ο ταϊλανδός πρωθυπουργός Ανουτίν Τσαρνιβιρακούλ, ο οποίος έκανε δηλώσεις από την έδρα της κυβέρνησης και αναμένεται το απόγευμα στον τόπο της τραγωδίας.

«Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η κυβέρνηση δεν επιτρέπει την κατοχή πυροβόλων όπλων», πρόσθεσε.

Η Ταϊλάνδη έχει από τα μεγαλύτερα ποσοστά οπλοκατοχής μεταξύ των χωρών της περιοχής, καθώς υπολογίζεται ότι κυκλοφορούν στη χώρα περίπου 10 εκατομμύρια όπλα, ένα για κάθε επτά κατοίκους.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ