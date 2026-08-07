Το βάρος της έρευνας έχει δοθεί στη συλλογή στοιχείων από τον χώρο της εγκατάστασης, στις τεχνικές εκθέσεις και στις καταθέσεις των εμπλεκομένων προσώπων.

Ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών στην Άρτα οδηγείται ο διευθυντής του ΔΕΔΔΗΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και τη φωτιά που σημειώθηκαν στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Αράχθου, στη Γραμμενίτσα.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, έπειτα από εισαγγελική εντολή και στο πλαίσιο της κατεπείγουσας έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν οι εκρήξεις και εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στην εγκατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διευθυντής του ΔΕΔΔΗΕ προσήλθε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας, όπου εξετάστηκε για πολλές ώρες από τους αρμόδιους αξιωματικούς που χειρίζονται την υπόθεση. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασής του, μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Άρτας, όπου παρέμεινε κρατούμενος μέχρι να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία. Σημειώνεται ότι κινήθηκε αυτόφωρη διαδικασία με εντολή της Εισαγγελίας σε βάρος του τεχνικού ασφαλείας του υποσταθμού και του υπεύθυνου συντήρησης. Ο τεχνικός ασφαλείας συνελήφθη ενώ ο υπεύθυνος συντήρησης βρίσκεται σε άδεια και δεν εντοπίστηκε.

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Η ισχυρή έκρηξη στον μετασχηματιστή προκάλεσε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της Άρτας, ενώ ακολούθησαν δύο μικρές εστίες πυρκαγιάς εντός του χώρου του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης. Η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη. Την ίδια ώρα, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε τις εκρήξεις στο ΚΥΤ Αράχθου και αν υπήρξαν παραλείψεις ή προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση της εγκατάστασης. Στο πλαίσιο της έρευνας αναζητείται και ο τεχνικός συντήρησης του ΚΥΤ Αράχθου, προκειμένου να εξεταστεί για την υπόθεση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο τεχνικός απουσιάζει από την υπηρεσία του με άδεια και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί από τις αρμόδιες αρχές.

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Οι πυροσβεστικές και δικαστικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ το βάρος της έρευνας έχει δοθεί στη συλλογή στοιχείων από τον χώρο της εγκατάστασης, στις τεχνικές εκθέσεις και στις καταθέσεις των εμπλεκομένων προσώπων.

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