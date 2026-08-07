Οι λόγοι που η αμερικανική διασκευή του Squid Game, δια χειρός Ντέιβιντ Φίντσερ, ακυρώνεται.

Τα σχέδια του Ντέιβιντ Φίντσερ για το αμερικανικό Squid Game μόλις ναυάγησαν, έτσι μετά από χρόνια ανάπτυξης το αγγλόφωνο spin-off του σκηνοθέτη ακυρώνεται.

Από τότε που η Κέιτ Μπλάνσετ έκανε την απροσδόκητη εμφάνισή της στο φινάλε της αρχικής σειράς, οι φήμες για ένα αμερικανικό spin-off που θα συνέχιζε τα θανατηφόρα παιχνίδια στην άλλη πλευρά του κόσμου, είχαν ενθουσιάσει τους φαν. Τώρα, φαίνεται ότι αυτά τα σχέδια έχουν επίσημα εγκαταλειφθεί.

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Πηγές κοντά στον σκηνοθέτη είπαν στο The Playlist ότι το Netflix δεν προχωρά πλέον με το Heckler, όπως ήταν ο προσωρινός τίτλος της αμερικανικής διασκευής.

Όπως είχε γίνει γνωστό, ο Ντένις Κέλι, δημιουργός της αυθεντικής βρετανικής σειράς Utopia είχε προσληφθεί για να γράψει το spin-off του κορεατικού χιτ, το οποίο επρόκειτο να γυριστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, ο δημιουργός του Squid Game, Hwang Dong-hyuk, είχε αρνηθεί οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των δύο σειρών.

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Το πρότζεκτ ξεκίνησε να συζητείται το 2024, σε μια περίοδο που το Netflix ήταν πρόθυμο να αναπτύξει μια αμερικανική έκδοση. Ωστόσο, μετά από χρόνια ανάπτυξης και διάφορες αλλαγές στη διοίκηση, οι προτεραιότητες του Netflix για τις σειρές, άλλαξαν σημαντικά. Το πρότζεκτ επίσης έχασε δυναμική καθώς ο Φίντσερ προχώρησε με άλλα σχέδια, συμπεριλαμβανομένων των The Adventures of Cliff Booth, σίκουελ του Once Upon a Time in Hollywood του Κουέντιν Ταραντίνο.

Παράληλλα, επιθυμία του Netflix ήταν να αναπτύξει ξεχωριστά πρότζεκτ Squid Game που να είναι ειδικά σχεδιασμένα για κάθε χώρα και προσαρμοσμένα στις ατομικές διεθνείς αγορές, αντί να χτίσει τη σειρά γύρω από ένα μόνο αμερικανικό spin-off. Κάτι που επίσης έχει μείνει στα χαρτιά.

Η νέα ταινία του Φίντσερ, σε σενάριο του Ταραντίνο και με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ ο οποίος επιστρέφει στον ρόλο του, έχει ολοκληρώσει τα γυρίσματα και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα σε μια αποκλειστική δίμηνη προβολή IMAX στις 25 Νοεμβρίου πριν κυκλοφορήσει παγκοσμίως στο Netflix στις 23 Δεκεμβρίου.