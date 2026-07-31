Η δημοφιλής αστυνομική σειρά μυστηρίου «Έτερος Εγώ», που αγαπήθηκε από το κοινό και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές, έρχεται κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 23:00 στον ΑΝΤ1 για να γεμίσει τα βράδια του καλοκαιριού με μυστήριο, γρίφους, αγωνία και ανατροπές που κόβουν την ανάσα.

Μια σειρά δολοφονιών θορυβεί τις αστυνομικές αρχές, καθώς μυστηριώδεις συμβολισμοί εντοπίζονται σε κάθε τόπο εγκλήματος. Μέσα από συνεχείς ανατροπές και κλιμακούμενη αγωνία, η σειρά «Έτερος Εγώ» αναδεικνύει το ψυχολογικό βάθος των χαρακτήρων και θέτει στο προσκήνιο το διαχρονικό ερώτημα: Πού τελειώνει η λογική… και πού αρχίζει η σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου;

«Έτερος Εγώ» - Όσα θα δούμε τη νέα εβδομάδα

Ο 3ος κύκλος «Έτερος Εγώ: Νέμεσις», έρχεται αυτή τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 23:00 στον ΑΝΤ1.

Έτερος Εγώ – Κ3 «Νέμεσις»

Μια έκρηξη επαναφέρει τον Δημήτρη Λαΐνη στην ενεργό δράση, καθώς οι Αρχές ζητούν ξανά τη συμβολή του. Τελικά, οι πάντες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των επιλογών τους! Η Νέμεσις θα έρθει για όλους!

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Κ3 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ενώ η Αθηνά Λυγερού γίνεται η νέα Προϊσταμένη του Ανθρωποκτονιών και ο Δημήτρης Λαΐνης πενθεί για τον χαμό της αγαπημένης του Τόνιας, μια φονική έκρηξη αναγκάζει το Τμήμα να ανασυνταχθεί και να αναλάβει δράση...

ΤΡΙΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Κ3 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 2

Η κρίση στη σχέση του Απόστολου με την Ελένη κλιμακώνεται. Παράλληλα, ενώ η αστυνομία ανακρίνει όσους εμπλέκονται στην έκρηξη, η εμφάνιση προσώπων από το παρελθόν περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Κ3- ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 3

H Αθηνά επιλύει την υπόθεση της 18χρονης Μελίνας, ενώ ο Δημήτρης επιστρέφει στα διδακτικά καθήκοντά του. Παράλληλα, την ώρα που η αστυνομία ασχολείται με την έκρηξη, μια δεύτερη ανθρωποκτονία διαπράττεται.

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Κ3 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 4

Ενώ ο πατέρας της Τόνιας ζητά απαντήσεις, η Χριστίνα δέχεται μια πρόταση από τη Δανάη. Παράλληλα, η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση της έκρηξης αλλά και για τον εντοπισμό του Στάικου έχει φτάσει σε αδιέξοδο.

«ΕΤΕΡΟΣ ΕΓΩ» - ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 23:00 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1.