Μια σειρά δολοφονιών θορυβεί τις αστυνομικές αρχές, καθώς μυστηριώδεις συμβολισμοί εντοπίζονται σε κάθε τόπο εγκλήματος. Μέσα από συνεχείς ανατροπές και κλιμακούμενη αγωνία, η σειρά «Έτερος Εγώ» αναδεικνύει το ψυχολογικό βάθος των χαρακτήρων και θέτει στο προσκήνιο το διαχρονικό ερώτημα: Πού τελειώνει η λογική… και πού αρχίζει η σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου;
«Έτερος Εγώ» - Όσα θα δούμε τη νέα εβδομάδα
Ο 3ος κύκλος «Έτερος Εγώ: Νέμεσις», έρχεται αυτή τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 23:00 στον ΑΝΤ1.
Έτερος Εγώ – Κ3 «Νέμεσις»
Μια έκρηξη επαναφέρει τον Δημήτρη Λαΐνη στην ενεργό δράση, καθώς οι Αρχές ζητούν ξανά τη συμβολή του. Τελικά, οι πάντες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των επιλογών τους! Η Νέμεσις θα έρθει για όλους!
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Κ3 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1
Ενώ η Αθηνά Λυγερού γίνεται η νέα Προϊσταμένη του Ανθρωποκτονιών και ο Δημήτρης Λαΐνης πενθεί για τον χαμό της αγαπημένης του Τόνιας, μια φονική έκρηξη αναγκάζει το Τμήμα να ανασυνταχθεί και να αναλάβει δράση...
ΤΡΙΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Κ3 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 2
Η κρίση στη σχέση του Απόστολου με την Ελένη κλιμακώνεται. Παράλληλα, ενώ η αστυνομία ανακρίνει όσους εμπλέκονται στην έκρηξη, η εμφάνιση προσώπων από το παρελθόν περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα.
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ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Κ3- ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 3
H Αθηνά επιλύει την υπόθεση της 18χρονης Μελίνας, ενώ ο Δημήτρης επιστρέφει στα διδακτικά καθήκοντά του. Παράλληλα, την ώρα που η αστυνομία ασχολείται με την έκρηξη, μια δεύτερη ανθρωποκτονία διαπράττεται.
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Κ3 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 4
Ενώ ο πατέρας της Τόνιας ζητά απαντήσεις, η Χριστίνα δέχεται μια πρόταση από τη Δανάη. Παράλληλα, η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση της έκρηξης αλλά και για τον εντοπισμό του Στάικου έχει φτάσει σε αδιέξοδο.
«ΕΤΕΡΟΣ ΕΓΩ» - ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 23:00 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1.