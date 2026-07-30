Έρχεται στον Alpha!

Η μεγάλη δραματική σειρά, «Οι κόρες της Αρετής», έρχεται το Φθινόπωρο στον Alpha. Μια ιστορία με επίκεντρο την Αρετή, μια μάνα που, θέλοντας να προσφέρει τα πάντα στις κόρες της, τις οδηγεί σε έναν κόσμο όπου η αγάπη, η εξουσία και η φιλοδοξία έχουν το τίμημά τους.

Κάθε χαρακτήρας κουβαλά τη δική του ιστορία, τα δικά του όνειρα και τις δικές του πληγές. Πρόσωπα που θα αγαπήσουμε και θα αμφισβητήσουμε, θα δοκιμαστούν καθώς οι ζωές τους μπλέκονται με τρόπους που κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει.

Η Φρόσω και η Αφροδίτη είναι δύο γυναίκες με ξεχωριστό ρόλο στη ζωή της Αρετής…

Η Δώρα Χρυσικού είναι η Φρόσω.

Η πιο στενή φίλη της Αρετής και ο άνθρωπος που είναι διαρκώς δίπλα της. Την κατανοεί και δεν την κρίνει, ακόμα και στις άσχημες αντιδράσεις της. Καλοσυνάτη, αισιόδοξη και γεμάτη ενσυναίσθηση. Δεν χάνει ποτέ την πίστη της στους ανθρώπους, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην προσωπική της ζωή. Για την Αρετή και τις κόρες της είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια φίλη, είναι η οικογένεια που διάλεξαν. Η Φρόσω δεν παντρεύτηκε ποτέ, αλλά δεν έχει χάσει την ελπίδα και τον ρομαντισμό της.

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Η Ράνια Σχίζα είναι η Αφροδίτη.

Μια γυναίκα που κουβαλά πληγές από το παρελθόν και τώρα είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει όσα κάποτε της στέρησαν. Αινιγματική και δυναμική, η επιστροφή της στη ζωή του Λεωνίδα θα ταράξει τις ισορροπίες στην οικογένεια Κεχαγιά και θα ξυπνήσει μυστικά που έμειναν για χρόνια κρυμμένα. Η συμμαχία της με την Αρετή θα αλλάξει τις ζωές όλων και θα φέρει απρόβλεπτες εξελίξεις.