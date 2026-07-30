«Για Σένα» - Η νέα σειρά που έρχεται στον Alpha.

Στο νέο μεγάλο ερωτικό δράμα του Alpha, «Για σένα» τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Πίσω από τις ζωές του Φίλιππου (Κίμων Κουρής) και της Μελίνας (Ειρήνη Αγγελοπούλου) υπάρχουν άνθρωποι που κινούνται αθόρυβα, γνωρίζουν περισσότερα απ' όσα αποκαλύπτουν και επηρεάζουν τις εξελίξεις χωρίς να βρίσκονται ποτέ πραγματικά στο προσκήνιο.

Η Βαλέρια (Ιώβη Φραγκάτου) και ο Κάρολος (Χρήστος Κοντογεώργης) είναι δύο χαρακτήρες που γνωρίζουν τη δύναμη των μυστικών και αντιλαμβάνονται πως, πολλές φορές, μια καλά κρυμμένη αλήθεια μπορεί να αλλάξει για πάντα τις ζωές όλων.

Βαλέρια Αποστόλου (Ιώβη Φραγκάτου) – Η γυναίκα που δεν ξεχνά ποτέ!

Η Βαλέρια είναι έξυπνη, γοητευτική και βαθιά φιλόδοξη. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη και ξέρει να περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να πετύχει αυτό που θέλει.

Πίσω από το χαμόγελό της κρύβεται μια γυναίκα που δεν ξεχνά το παρελθόν και δεν συγχωρεί εύκολα. Οι επιλογές της καθορίζονται από την ανάγκη της να αποκτήσει τον έλεγχο και να βρεθεί πάντα ένα βήμα μπροστά από όλους.

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Η παρουσία της στη ζωή του Φίλιππου (Κίμων Κουρής) θα φέρει νέες ισορροπίες και νέες ανατροπές, την ώρα που ο ίδιος προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του και η σχέση του με τη Μελίνα αρχίζει να αλλάζει και τους δύο. Γιατί όταν τα μυστικά γίνονται δύναμη, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει μέχρι πού είναι διατεθειμένος να φτάσει ένας άνθρωπος για να κερδίσει.

Κάρολος Σοφιανός (Χρήστος Κοντογεώργης) – Ο άνθρωπος που κινείται πάντα στις σκιές!

Ο Κάρολος είναι ένας άντρας που σπάνια αποκαλύπτει τις πραγματικές του προθέσεις. Παρατηρεί, υπολογίζει και γνωρίζει πότε πρέπει να μιλήσει και πότε να παραμείνει σιωπηλός. Με πολυετή παρουσία δίπλα στην οικογένεια Ηλιάδη, γνωρίζει πρόσωπα, καταστάσεις και μυστικά που οι περισσότεροι αγνοούν.

Καθώς ο Φίλιππος (Κίμων Κουρής) και η Μελίνα (Ειρήνη Αγγελοπούλου) προσπαθούν να βρουν την αλήθεια και να προστατεύσουν όσους αγαπούν, ο Κάρολος θα αποδειχθεί ένας άνθρωπος που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την πορεία των γεγονότων. Γιατί σε μια ιστορία όπου η εμπιστοσύνη δοκιμάζεται καθημερινά, εκείνος γνωρίζει καλύτερα από όλους ότι η αλήθεια έχει αξία μόνο όταν αποφασίσεις να την αποκαλύψεις.