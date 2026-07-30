Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί στη συνέχεια και την οικογένεια του δεύτερου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στη φωτιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Στην κηδεία του πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι Ρεθύμνου βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης την Πέμπτη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στη συνέχεια αναμένεται να επισκεφθεί την οικογένεια του Παντελή Διαμαντάκη, που επίσης πέθανε στην πρώτη γραμμή του πύρινου μετώπου στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, την Τετάρτη.

«Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στο σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος, που καθημερινά δίνει αγώνα μέσα στις φλόγες, για να προστατεύσει ζωές, περιουσίες και τον φυσικό πλούτο της χώρας. Άνθρωποι, που πάνε το πρωί στη δουλειά τους και δεν γνωρίζουν αν θα γυρίσουν πίσω στο σπίτι τους.

Στεκόμαστε στο πλευρό τους με απόλυτο σεβασμό» δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Υπενθυμίζεται πως το απόγευμα της Τετάρτης έγινε γνωστή η είδηση ότι δύο πυροσβέστες πέθαναν στο πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο. Ο τραγικός απολογισμός έκλεισε τη χθεσινή μέρα με τον θάνατο και τρίτου πυροσβέστη στο Γύθειο.

Η ανακοίνωση για τον θάνατο των πυροσβεστών

Η Πυροσβεστική επιβεβαίωσε με ανακοίνωση την τραγική εξέλιξη της μάχης με τις φλόγες στη φωτιά στο Ρέθυμνο, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.

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«Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος», αναφέρει η Πυροσβεστική σε ανακοίνωση για τους δύο ανθρώπους του Σώματος οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για την κατάσβεση της φωτιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Οι δύο πυροσβέστες βρέθηκαν νεκροί λίγο έξω από το χωριό Κρύα Βρύση. «Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα», αναφέρει η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, που εκφράζει βαθιά θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των εκλιπόντων.

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

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