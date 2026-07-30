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Στο Βαθύ Καλύμνου ξέσπασε η φωτιά.

Νέα φωτιά προκάλεσε κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, αυτή τη φορά στην Κάλυμνο, όπου «ήχησε» το 112, καλώντας τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο Βαθύ Καλύμνου, σε σημείο με χαμηλή βλάστηση. Οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, αλλά και σε αυτή την περίπτωση οι πολύ ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν οχτώ πυροσβέστες, με τρία οχήματα, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2082813632597856317}

Βίντεο από τη φωτιά στην Κάλυμνο

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 15:20. Ξεκίνησε από την περιοχή Βουτσάνη και το μέτωπο είναι αρκετά μεγάλο, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Καλύμνου, Γιάννης Μαστοκούκος.

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Ενεργοποιήθηκε το 112 για τη φωτιά στην Κάλυμνο

Λίγο μετά τις 17:00 ενεργοποιήθηκε το 112 για τη φωτιά στην Κάλυμνο και οι πολίτες κλήθηκαν να είναι σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βαθύ της περιφερειακής ενότητας Καλύμνου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα που έλαβαν οι πολίτες.

{https://x.com/112Greece/status/2082829885605658761}

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