«Χρειάζονται αναγνώριση και στήριξη οι άνθρωποι του πυροσβεστικού σώματος» ανέφερε η Όλγα Γεροβασίλη.

Το δικό της μήνυμα για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών σε Ρέθυμνο και Γύθειο έστειλε η Όλγα Γεροβασίλη.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται αναγνώριση και στήριξη οι άνθρωποι του πυροσβεστικού σώματος.

«Το Πυροσβεστικο Σώμα θρηνεί την απώλεια τριών πυροσβεστών, δύο στην φωτιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου και ενός στο Γύθειο. Όταν η βοήθεια δεν έρχεται από τον ουρανό, όταν τα εναέρια μέσα δεν πετούν, τις φωτιές τις σβήνουν οι άνθρωποι.

Οι άνθρωποι του πυροσβεστικού σώματος (εποχικοί, πενταετούς και μόνιμοι) που χρειάζονται αναγνώριση και στήριξη από την Πολιτεία. Αυτές τις κρίσιμες ώρες, με τη φωτιά ανεξέλεγκτη, η σκέψη μας είναι με τους ανθρώπους που επιχειρούν» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των πεσόντων εν ώρα καθήκοντος. Γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες και κουράγιο στους ανθρώπους που δοκιμάζονται».