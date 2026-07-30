Η Κωνσταντοπούλου ζήτησε την προσαγωγή της Πολύζου για εξακρίβωση στοιχείων.

Επεισόδιο σημειώθηκε στη Βουλή, με πρωταγωνίστριες τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Βασιλική Πολύζου, που είχε ως αποτέλεσμα η πρώτη να καλέσει το «100» και η δεύτερη να οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος, για εξακρίβωση στοιχείων.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε ότι η παρουσία της Βασιλικής Πολύζου στη Βουλή θέτει θέμα ασφαλείας, ενώ σημείωσε ότι δεν είναι δημοσιογράφος και πως της έχει κάνει μήνυση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Από την πλευρά της, η Βασιλική Πολύζου προανήγγειλε ότι θα κάνει μήνυση για το περιστατικό, μεταξύ άλλων επειδή η Ζωή Κωνσταντοπούλου το βιντεοσκόπησε.

Πώς ξεκίνησε το επεισόδιο Κωνσταντοπούλου - Πολύζου στη Βουλή

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε όταν συνάντησε τη Βασιλική Πολύζου στο καφενείο των αστυνομικών της Βουλής. Ζήτησε τη σύλληψή της και βιντεοσκόπησε το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε το «100» και έξω από τη Βουλή περίμενε περιπολικό. Ο φρούραρχος συνόδευσε τη Βασιλική Πολύζου στο περιπολικό, προκειμένου να οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα του Συντάγματος για εξακρίβωση στοιχείων, διότι δεν είχε μαζί της ταυτότητα.

Κωνσταντοπούλου: Τίθεται σοβαρό ζήτημα ασφαλείας

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε την παρουσία της Βασιλικής Πολύζου στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι «τίθεται σοβαρό ζήτημα ασφάλειας».

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«Δεν είναι δημοσιογράφος η κυρία Πολύζου, η οποία έχει διπλό όνομα. Είναι γεννημένη στη Τιφλίδα και το όνομα της είναι Βέρα Τζιτζίδη. Δεν υπήρξε ποτέ εργαζόμενη στην Πλεύση Ελευθερίας. Είναι ένα πρόσωπο που έχει καταμηνυθεί από εμένα για εγκληματική οργάνωση», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

«Βρισκόταν στο κυλικείο της φρουράς των αστυνομικών, ως μη όφειλε. Κάλεσα τον φρούραρχο, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον αρχηγό της ΕΛΑΣ. Είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό. Έχω υποβάλει καταγγελία για θύλακα της αστυνομίας που δρα μέσα στη Βουλή. Υπήρξε επέμβαση του “100” μετά από κλήση μου», συμπλήρωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Μήνυση προανήγγειλε η Πολύζου

Σε δηλώσεις της, η Βασιλική Πολύζου προανήγγειλε ότι θα καταθέσει μήνυση για το περιστατικό. Σημειώνεται ότι έχει προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας, υποστηρίζοντας ότι δούλευε για την Πλεύση Ελευθερίας και δεν έχει πληρωθεί.

«Θα κάνω μήνυση για παράνομη παρεμπόδιση, που αγγίζει τα όρια της παράνομης κράτησης αλλά και για κακουργηματική βιντεοσκόπηση. Θα ζητήσω την άμεση σύλληψη της επειδή είναι ύποπτη για τέλεση αδικημάτων», δήλωσε.

Τι αναφέρει το site της Πλεύσης Ελευθερίας για την Πολύζου

Το όνομα της Βασιλικής Πολύζου υπάρχει ακόμα στη λίστα με τους υποψήφιους ευρωβουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, στις Ευρωεκλογές 2024. Στο βιογραφικό της που παραθέτει το κόμμα, περιγράφεται η δημοσιογραφική πορεία της.