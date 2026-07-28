Η Λίνα Μενδώνη αποδοκίμασε τις αναφορές του βουλευτή της ΝΔ, δηλώνοντας: «Λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου».

«Κόκκινο» χτύπησε η ένταση στη Βουλή όταν ο «γαλάζιος» βουλευτής Δημήτρης Κυριαζίδης αναφέρθηκε στην αποστροφή «κάνε κανένα παιδί» που είχε απευθύνει στη Ζωή Κωνσταντοπουλου, αναφορά που είχε οδηγήσει τότε στη διαγραφή του από τη ΝΔ.

Παίρνοντας τον λόγο, ο κ. Κυριαζίδης εγκάλεσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου πως τον συκοφαντεί διαρκώς λόγω εκείνης της αναφοράς, την οποία χαρακτήρισε «ευχή», προκαλώντας την έντονη αντίδραση των παριστάμενων βουλευτών από πολλά κόμματα, αλλά και της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, που ήταν στην Ολομέλεια και η οποία «άδειασε» τον βουλευτή.

Η Έλενα Ακρίτα σηκώθηκε όρθια στο έδρανό της και διαμαρτυρήθηκε εντόνως εκτός μικροφώνου, ρωτώντας: «αφού ήταν ευχή, γιατί τον διέγραψε το κόμμα του;» Ο κ. Κυριαζίδης απάντησε επίσης εκτός μικροφώνου: «Δεν ζήτησα συγγνώμη, μια ευχή έδωσα».

Άμεση ήταν η αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία, ο οποίος χαρακτήρισε τον κ. Κυριαζίδη «αμετανόητο σεξιστή», λέγοντας ότι «δεν κατάλαβε τι έκανε» και πως «τα σεξιστικά σχόλια είναι ανεπίτρεπτα». Τον αποκάλεσε ακόμη «ψεύτη και τραμπούκο», ζητώντας να ανακαλέσει όσα είπε εκτός μικροφώνου σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Έλενας Ακρίτα.

Ο προεδρεύων Γιώργος Λαμπρούλης παρενέβη επανειλημμένα, κάλεσε τον Δημήτρη Κυριαζίδη που ζητούσε τον λόγο να είναι «ήπιων τόνων» και τελικά του αφαίρεσε τον λόγο, επισημαίνοντας ότι «με δική σας υπαιτιότητα αποσυντονίζετε από τον πυρήνα της υπόθεσης».

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Από την πλευρά της κυβέρνησης, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, αποδοκίμασε τις αναφορές του βουλευτή της ΝΔ, δηλώνοντας: «Λυπάμαι για όσα ελέχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου... Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση γιατί μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου, είτε είναι ο Κυριαζίδης είτε είναι ο Πολάκης προηγουμένως σε εμένα, είναι το ίδιο», ενώ πρόσθεσε ότι «ο τρόπος με τον οποίο έγινε ήταν σεξιστικός».

Η Ρένα Δούρου, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο για «πνιγηρή ατμόσφαιρα» στη Βουλή και χαρακτήρισε τον Δημήτρη Κυριαζίδη «δυσώδη παρουσία», ενώ η ανεξάρτητη βουλευτής Κυριακή Μάλαμα χαρακτήρισε το περιστατικό «λυπηρό», τονίζοντας ότι «οφείλουμε τέτοια φαινόμενα να τα αποκλείουμε».