Απλές κινήσεις που βοηθούν στην προστασία των δοντιών.

Το βούρτσισμα δεν αρκεί. Το έχουμε ακούσει όλοι από τον οδοντίατρό μας. Υπάρχουν όμως απλές καθημερινές συνήθειες που μπορούμε να υιοθετήσουμε για πιο υγιή δόντια και ούλα.

Η φροντίδα της στοματικής υγείας δεν αφορά μόνο τα δόντια. Όπως λένε οι ειδικοί, το στόμα είναι το «παράθυρο» για το υπόλοιπο σώμα μας, αφού συνδέεται με άλλα θέματα υγείας.

Η σύνδεση ανάμεσα στη στοματική και τη συνολική υγεία

Έρευνες έχουν συνδέσει διάφορα προβλήματα της στοματικής υγείας με άλλες παθήσεις, όπως υψηλότερο κίνδυνο για κατάθλιψη, ρευματοειδή αρθρίτιδα, άσθμα, διαβήτη τύπου 2 και άνοια. Μία έρευνα στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 5.000 ενήλικες έδειξε ότι η χειρότερη στοματική υγεία συνδέεται με υψηλότερη πιθανότητα θανάτου από οποιαδήποτε αιτία για μια περίοδο 15 ετών.

Η σχέση είναι αμφίδρομη σε κάποιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, σε περίπτωση διαβήτη που δεν αντιμετωπίζεται σωστά, είναι υψηλότερος ο κίνδυνος για στοματικές μολύνσεις. Επίσης, η ουλίτιδα μπορεί να δυσκολέψει τη διαχείριση των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα.

Καθημερινές συνήθειες για πιο υγιή δόντια

Ο κανόνας για τη στοματική υγεία είναι οι τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο, ακόμα κι όταν δεν πονάμε. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να προλάβουμε προβλήματα, αφού η έγκαιρη αντιμετώπισή τους είναι πιο απλή και συχνά περισσότερο οικονομική.

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Το πόσο συχνά πρέπει να καθόμαστε στην καρέκλα του οδοντιάτρου διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο και καλό είναι να ακολουθήσουμε τη συμβουλή του γιατρού μας.

Παράλληλα, η υιοθέτηση 7 απλών συνηθειών μπορεί να μας βοηθήσει με την υγεία δοντιών και ούλων:

- Βουρτσίζουμε τα δόντια δύο φορές την ημέρα, για δύο λεπτά. Χρησιμοποιούμε οδοντόκρεμα με φθόριο και μαλακή οδοντόβουρτσα, προκειμένου να αποτρέψουμε την υποχώρηση των ούλων.

- Καθαρίζουμε ανάμεσα στα δόντια τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, με οδοντικό νήμα ή άλλο προϊόν για μεσοδόντιο καθαρισμό.

- Πίνουμε άφθονο νερό.

- Μασάμε τσίχλα χωρίς ζάχαρη (εκτός αν έχουμε θήκες ή σιδεράκια) για 20 λεπτά μετά τα γεύματα, προκειμένου να διεγείρουμε την παραγωγή σάλιου.

- Περιορίζουμε την πρόσθετη ζάχαρη σε τρόφιμα και ροφήματα όπως αναψυκτικά, δημητριακά, γλυκά και αρτοσκευάσματα.

- Περιορίζουμε τα σνακ. Τα τσιμπολογήματα ανάμεσα στα γεύματα δεν διεγείρουν τόσο την παραγωγή σάλιου, που σημαίνει ότι μπορεί να μείνουν στο στόμα μας περισσότερα υπολείμματα τροφής, που συμβάλλουν στην τερηδόνα.

- Περιμένουμε 30-60 λεπτά προτού βουρτσίσουμε τα δόντια μας όταν τρώμε κάτι όξινο. Αφού φάμε εσπεριδοειδή ή πιούμε κρασί ή κάτι ανθρακούχο, ξεπλένουμε το στόμα μας με νερό, αντί να βουρτσίσουμε τα δόντια, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερη βλάβη.

Πηγή: Washington Post