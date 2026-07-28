Στην Πάρο συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Για διακοπές στην Πάρο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Ντορέττα Παπαδημητρίου, όπου περνά ποιοτικό χρόνο και ανέμελες καλοκαιρινές στιγμές παρέα με καλούς φίλους και τον σύντροφό της Γιώργο Γεροντιδάκη.

Αν και το ζευγάρι αρχικά είχε επιλέξει να κρατήσει τη σχέση του μακριά από τα φώτα τις δημοσιότητας, με την πάροδο του χρόνου μοιράζεται όλο και περισσότερα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του με τους διαδικτυακούς τους φίλους, με τα περισσότερα από αυτά να ξεχωρίζουν για το χιούμορ τους.

Ένα αντίστοιχο βίντεο δημοσίευσε η Ντορέττα Παπαδημητρίου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, στο οποίο εμφανίζεται με τον σύντροφό της να απολαμβάνουν το παιχνίδι δίπλα στην πισίνα.

Στο βίντεο, ο ηθοποιός εμφανίζεται να κάνει διαδοχικά άλματα μέχρι να βρεθεί στην αγκαλιά της συντρόφου του, ενώ με την κατάλληλη επεξεργασία φαίνεται σαν να αιωρείται συνεχόμενα χωρίς να πατάει στη γη.

{https://www.tiktok.com/@dorettapapadimitr/video/7667153138700356886}

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Στο τέλος της δημοσίευσης και οι δυο τους ξεσπούν σε γέλια, αποδεικνύοντας τον αυθορμητισμό και το χιούμορ που χαρακτηρίζει τη σχέση τους.

Λίγες ώρες αργότερα, το απόγευμα της Τρίτης 28 Ιουλίου, η Ντορέττα Παπαδημητρίου, επέστρεψε με μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές τους στην Πάρο.

Στις φωτογραφίες, εμφανίζεται η ίδια να ποζάρει με μαγιό, δίπλα σε φίλους και μαζί με τον σύντροφό της:

«Στην Πάρο. Και μια γεύση Αντίπαρο», έγραψε στη σχετική λεζάντα.

{https://www.instagram.com/p/DbVmHGIgKyx/?hl=el&img_index=1}