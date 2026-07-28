Το Ελληνικό Ολυμπιακό Σπίτι φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στη γενέτειρα του Ολυμπισμού και τη σύγχρονη παγκόσμια Ολυμπιακή κοινότητα.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και το Qualco Foundation ανακοινώνουν τη συνέχιση της στρατηγικής και μακροχρόνιας συνεργασίας τους στον δρόμο προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Los Angeles 2028, με επίκεντρο τη δημιουργία του Ελληνικού Ολυμπιακού Σπιτιού στο Long Beach, της επίσημης βάσης φιλοξενίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2028. Το Ελληνικό Ολυμπιακό Σπίτι θα αποτελέσει το κεντρικό σημείο αναφοράς της ελληνικής παρουσίας στους Αγώνες, συγκεντρώνοντας αθλητές, μέλη της ελληνικής αποστολής, εκπροσώπους της Ολυμπιακής οικογένειας, θεσμικούς φορείς, χορηγούς και την ελληνική ομογένεια.

Η δημιουργία του Ελληνικού Ολυμπιακού Σπιτιού αποτελεί το πρώτο μεγάλο ορόσημο της κοινής πορείας των δύο φορέων προς το Los Angeles 2028. Βασισμένη στην επιτυχημένη συνεργασία τους κατά την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024, η συνεργασία αποκτά πλέον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, με κοινό στόχο την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Ελλάδας μέσα από τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τις διαχρονικές αξίες του Ολυμπισμού.

Το Ελληνικό Ολυμπιακό Σπίτι φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στη γενέτειρα του Ολυμπισμού και τη σύγχρονη παγκόσμια Ολυμπιακή κοινότητα, αναδεικνύοντας τη διαχρονική συμβολή της Ελλάδας στο Ολυμπιακό Κίνημα και προβάλλοντας τις αξίες της αριστείας, της φιλίας και του σεβασμού.

Η επιλογή του Long Beach αποτελεί στρατηγική απόφαση, καθώς θα φιλοξενήσει τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό Ολυμπιακών αθλημάτων κατά τους Αγώνες του 2028, ενώ παράλληλα διαθέτει μία από τις ιστορικότερες και πιο δυναμικές ελληνικές κοινότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ελληνικό Ολυμπιακό Σπίτι φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένας ανοιχτός χώρος συνάντησης και εξωστρέφειας, ενισχύοντας τη σύνδεση της Ελλάδας με τη διεθνή Ολυμπιακή κοινότητα και τον παγκόσμιο Ελληνισμό.

Σχεδιασμένο ως ένας πολυδιάστατος κόμβος εξωστρέφειας, το Ελληνικό Ολυμπιακό Σπίτι θα φιλοξενήσει πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις, εκθέσεις, παρουσιάσεις και εκδηλώσεις φιλοξενίας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία, τον πολιτισμό, την ιστορία και τις διαχρονικές αξίες της χώρας. Στους χώρους του θα πραγματοποιηθούν επίσης οι επίσημες εκδηλώσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, προβάλλοντας τις επιτυχίες της ελληνικής ομάδας και ενισχύοντας τους δεσμούς της Ελλάδας με τη διεθνή Ολυμπιακή κοινότητα και τον παγκόσμιο Ελληνισμό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Ορέστης Τσακαλώτος, Πρόεδρος του Ομίλου Qualco και του Qualco Foundation, αναφέρει: «Στο Qualco Foundation πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός και ο πολιτισμός αποτελούν ισχυρές δυνάμεις που ενώνουν ανθρώπους, κοινότητες και γενιές. Το Ελληνικό Ολυμπιακό Σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος φιλοξενίας κατά τη διάρκεια των Αγώνων του Los Angeles 2028. Είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση στην εξωστρέφεια της Ελλάδας, στην ανάδειξη του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και στη δημιουργία ουσιαστικών δεσμών με τον παγκόσμιο Ελληνισμό και τη διεθνή Ολυμπιακή κοινότητα. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που συνεχίζουμε αυτή τη συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή».

Ο Ισίδωρος Κούβελος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αναφέρει: «Η δημιουργία του Ελληνικού Ολυμπιακού Σπιτιού στο Long Beach αποτελεί ένα δυναμικό σύμβολο της διαχρονικής σύνδεσης της Ελλάδας με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μια ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στη γενέτειρα του Ολυμπισμού και την παγκόσμια Ολυμπιακή κοινότητα. Στο Λος Άντζελες, μέσα από αυτό το Σπίτι, θα μοιραστούμε τον πολιτισμό, την ιστορία, τις παραδόσεις μας, καθώς και τις αξίες του Ολυμπισμού – την αριστεία, τη φιλία και τον σεβασμό, που παραμένουν η ισχυρότερη συμβολή μας στην ανθρωπότητα».

Το Qualco Foundation, η μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία του Ομίλου Qualco, στηρίζει διαχρονικά την αποστολή αυτή, επενδύοντας σε πρωτοβουλίες που προάγουν την παιδεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την καινοτομία και την κοινωνική προσφορά. Η συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εκφράζει τη διαχρονική δέσμευσή του να συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή της Ελλάδας και των αξιών που αυτή εκπροσωπεί στη διεθνή σκηνή.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με αποστολή την προετοιμασία, τη στήριξη και την εκπροσώπηση των Ελλήνων αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εργάζεται διαχρονικά για τη διάδοση των Ολυμπιακών ιδεωδών της αριστείας, του σεβασμού, της αλληλεγγύης και της ευγενούς άμιλλας, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή παρουσία της Ελλάδας μέσα από τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.