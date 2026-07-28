Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Χριστίνα Παππά μέσω ανάρτησής της στα social media. Η αποκάλυψη για τη σχέση της με τη μητέρα της.

Σε μία διαφορετική ανάρτηση στα social media προχώρησε το απόγευμα της Τρίτης 28 Ιουλίου, η Χριστίνα Παππά, μιλώντας για τη δύσκολη σχέση που έχει με τη μητέρα της.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, εμφανίζεται ιδιαίτερα συγκινημένη και σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, αποκαλύπτοντας πως, παρά την αγάπη που τρέφει για τη μητέρα της, η συμπεριφορά της την έχει επηρεάσει και την έχει κουράσει συναισθηματικά.

Η ίδια, χαρακτηρίζει τη μητέρα της «χειριστική», τονίζοντας ότι αντιμετωπίζει ορισμένα ψυχολογικά προβλήματα, ωστόσο είναι ιδιαίτερα ευφυής.

Η εξομολόγηση της Χριστίνας Παππά για τη σχέση της με τη μητέρα της

«Ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση. Εγώ είμαι μία γυναίκα που έχω φύγει από το σπίτι μου από τα 16 μου, πιστεύω ότι οι γυναίκες από τη στιγμή που φέρνουμε στον κόσμο ένα παιδί, μπορούμε να τα κάνουμε όλα… Έχω μία μαμά χειριστική. Όσο και να την αγαπώ. Είναι η γυναίκα που με γέννησε, με βοήθησε, μου μεγάλωσε το παιδί μέχρι κάποια ηλικία, αλλά ήταν πάντα χειριστική μαζί μου, έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Ό,τι και να της δώσεις δεν της φτάνει, θέλει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο… Με κάνει συνέχεια να πονάω. Δεν έχω ακούσει μια φορά να με πάρει τηλέφωνο, να μου πει ‘παιδί μου, τι κάνεις’, μόνο ‘παιδί μου, θέλω’ και ‘Χριστίνα έχω πρόβλημα’. Και όχι μόνο αυτό, επειδή έχει τα ψυχολογικά της τα προβλήματα, πανέξυπνη βέβαια, χειρίζεται το όνομά μου λες και είμαι υπουργός της χώρας, λες και έχει ‘δύναμη’. Όπου πηγαίνει και όπου σταθεί λέει πως είναι η μαμά μου, που δεν σημαίνει κάτι αυτό. Το πρόβλημα εν ολίγοις είναι το πόσο χειριστικός άνθρωπος είναι… Δεν ξέρω αν έχετε στη ζωή σας μία τέτοια μητέρα, πώς το αντιμετωπίζετε», τόνισε αρχικά.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός, μίλησε για τη σχέση που είχαν επί σειρά ετών, καθώς η μητέρα της διέθετε κλειδιά του σπιτιού της με αποτέλεσμα να βρίσκεται πολύ κοντά στην καθημερινότητά της.

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{https://www.tiktok.com/@christinapappa827/video/7667537490231758102}

«Πάντα την είχα μαζί μου, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, είχε τα κλειδιά από το σπίτι μου και έμπαινε όποτε ήθελε. Πια το έχω κόψει αυτό, της δίνω ό,τι μπορώ, αλλά κάποια στιγμή βάζεις στοπ και λες ‘φτάνει, είμαι αυτή που είμαι’. Δεν είναι πολύ άσχημο η μητέρα σου η ίδια να μην σε ρωτάει πώς νιώθεις και αν έχεις ανάγκη, και μόνο να σου ζητάει; Εμένα με λυπεί πολύ αυτό το γεγονός».

Πάνω στο βίντεο επέλεξε να προσθέσει γραπτά: «Την αγαπώ άπειρα. Αλλά με πονάει και με κουράζει, είναι τοξική απίστευτα, αλλά είναι μητέρα μου! Μου ρίχνει την ψυχολογία κάθε μέρα!».