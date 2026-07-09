«Τον σκοτώσανε - Μόνο με μηχανήματα λειτουργεί το σώμα του» ανέφερε η μητέρα συγκλονισμένη.

Συγκλονίζουν οι δηλώσεις της μητέρας του 20χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος με τους γιατρούς να δηλώνουν ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός ενόσω νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ.

Η μητέρα σε δηλώσεις της στο MEGA εξέφρασε την οργή και την απόγνωσή της για όσα συνέβησαν. «Τον σκότωσαν. Τώρα μόνο με μηχανήματα λειτουργεί το σωματάκι του. Έχει επτά σφαίρες στο κεφάλι. Πολύ άγρια τον σκότωσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη σοβαρότητα των τραυμάτων του. Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι οι γιατροί αφαίρεσαν δύο σφαίρες, ενώ άλλες παραμένουν στο κεφάλι του, κάνοντας λόγο για εκτεταμένες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και εσωτερική αιμορραγία. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί της μητέρας δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από τις αρμόδιες αρχές ή το νοσοκομείο.

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«Έχει αυτισμό και αναπηρία 89%»

Η μητέρα αποκάλυψε ότι ο 20χρονος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και έχει ποσοστό αναπηρίας 89%. Όπως είπε, ο γιος της δεν έχει φίλους, δυσκολεύεται στην επικοινωνία και η οικογένεια είχε μετακομίσει πρόσφατα από την Αθήνα στο Άργος. «Δεν τον άφηνα ποτέ να βγει μόνος του. Εκείνη την ημέρα βγήκε κρυφά, επειδή ήθελε να πάει για μπάνιο», ανέφερε.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ο νεαρός πανικοβλήθηκε όταν διαπίστωσε ότι είχε ξεχάσει στο σπίτι το δίπλωμα οδήγησης και προσπάθησε να διαφύγει, καθώς, όπως είπε, είχε στο παρελθόν αρνητική εμπειρία με αστυνομικό. Η μητέρα περιέγραψε τον 20χρονο ως έναν νέο που, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε λόγω του αυτισμού, ήταν ιδιαίτερα ικανός σε πρακτικές εργασίες και αγαπούσε τα αυτοκίνητα. Όπως ανέφερε, είχε αποκτήσει κανονικά δίπλωμα οδήγησης, είχε περάσει με επιτυχία τις απαιτούμενες εξετάσεις και ασχολούνταν με τη συντήρηση και τη βελτίωση οχημάτων.

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Με σφαίρα πάνω από τον αυχένα και πισώπλατα τραυματίστηκε ο 20χρονος

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 20χρονος που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ φέρει τραύμα από σφαίρα στην περιοχή πάνω από τον αυχένα, με το βλήμα να έχει πλήξει τον νεαρό πισώπλατα. Το εύρημα αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές, ενώ αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης, τα οποία θα αποσαφηνίσουν την πορεία της σφαίρας και τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε ο 20χρονος.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικές αρχές έχουν περισυλλέξει συνολικά 13 κάλυκες από το σημείο των πυροβολισμών. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο αυτοκίνητο του 20χρονου εντοπίστηκε ένα αεροβόλο όπλο, στοιχείο που επίσης εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στο περιστατικό υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό και όχι με πρόθεση να πλήξουν τον νεαρό, ισχυριζόμενοι ότι οι βολές πραγματοποιήθηκαν στον αέρα.

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Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Το οπτικό υλικό έχει τεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε χρήση των υπηρεσιακών όπλων. Παράλληλα, σε βάρος των δύο αστυνομικών που ενεπλάκησαν στο περιστατικό έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη σωματική βλάβη, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές. Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν στον αέρα με σκοπό τον εκφοβισμό και όχι για να πλήξουν τον 20χρονο, ισχυρισμός που ερευνάται στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας..

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Απολογούνται την Παρασκευή οι δύο αστυνομικοί

Ενώπιον του ανακριτή στο Ναύπλιο αναμένεται να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής (10/07) οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην αιματηρή καταδίωξη στο Άργος, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου.Οι δύο ένστολοι είχαν λάβει 48ωρη προθεσμία από τον εισαγγελέα Ναυπλίου προκειμένου να προετοιμάσουν την απολογία τους. Οι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ φέρονται να υποστηρίζουν ότι οι πυροβολισμοί έγιναν με σκοπό τον εκφοβισμό του νεαρού και όχι την πρόκληση τραυματισμού.