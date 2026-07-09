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Η ανάρτηση του γιατρού της από την κλινική στην Αθήνα.

Μία φωτογραφία της Άβας Γαλανοπούλου ήρθε στη δημοσιότητα εχθές στην οποία απεικονίζεται η ηθοποιός στο νοσοκομείο δίπλα σε γιατρό.

Το στιγμιότυπο ήταν αρκετό για να προκαλέσει το ενδιαφέρον αλλά και την ανησυχία των θαυμαστών της με πολλούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να ρωτούν για την κατάσταση της υγείας της.

Η αγαπημένη κωμική ηθοποιός εμφανίζεται στη φωτογραφία στο πλευρό του γιατρού Στρατή Παναγάκου, ο οποίος δημοσίευσε το στιγμιότυπο στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

«Με την συμπαθεστατη φίλη ηθοποιό Άβα Γαλανοπουλου ( 50/50, Λατρεμένοι Γείτονες ,κλπ) στον φιλόξενο χώρο του ΕΝΗC», έγραψε ο ιατρός στη σχετική λεζάντα.

{https://www.facebook.com/photo/?fbid=27734723969498130&set=a.357894510941112}

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Στην ανάρτησή του, η Άβα Γαλανοπούλου εμφανίζεται χαμογελαστή, έχοντας στο χέρι της βαμβάκι, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος της επίσκεψής της.

Πολύ γρήγορα κάτω από τη φωτογραφία συγκεντρώθηκαν πληθώρα από σχόλια χρηστών με τον ιατρό να καθησυχάζει τους θαυμαστές της τονίζοντας ότι η ηθοποιός είναι καλά στην υγεία της.