Η Σμαράγδα Καρύδη σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Η συνεργασία με το Θοδωρή Αθερίδη, και το «Παρά πέντε».

Για τα εφόδια που πήρε από την προσωπική και επαγγελματική επαφή με τον Θοδωρή Αθερίδη μίλησε η Σμαράγδα Καρύδη, σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Μωραΐτη και το vidcast «Ποιος είσαι τελικά;».

Η ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συζήτησης αποκάλυψε άγνωστες πτυχές του εαυτού της, εστίασε στους προσωπικούς της φόβους, μίλησε για τη ζωή της και την καριέρα της και τα πρώτα της βήματα στη θεατρική σκηνή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο Θοδωρή Αθερίδη με τον οποίο υπήρξε ζευγάρι για πολλά χρόνια, τονίζοντας ότι ήταν ο άνθρωπος που την βοήθησε στο να εκφράζεται ελεύθερα τόσο στη ζωή της όσο και στα επαγγελματικά της.

«Στην πραγματικότητα είμαι ένα δειλό παιδί που δεν ήθελε να εκτεθεί από πολύ παλιά θα μπορούσα να το είχα κάνει αυτό. Θυμάμαι στα 16 ότι ήθελα να γίνω σκηνοθέτης κινηματογράφου, μαζί με ηθοποιός. Αυτό ήταν κάτι που το έθαψα τελείως γιατί δεν τολμούσα…», τόνισε αρχικά η Σμαράγδα Καρύδη.

«Όσο έπαιζα σε παραστάσεις, μέχρι να αρχίσω να σκηνοθετώ, είχα έννοια και άποψη για το όλον. Δεν με ενδιέφερε ο ρόλος μου… το σκεφτόμουν πολύ συνολικά. Δηλαδή, με τον Θοδωρή, που κάναμε τόσες δουλειές μαζί, ήμουν μία που έλεγε πολύ την άποψή της. Πολλές φορές μπορεί να γινόμουν και ενοχλητική».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σμαράγδα Καρύδη η αναφορά στον Θοδωρή Αθερίδη

«Ο Θοδωρής πάντα μου έλεγε, και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου, το ότι με έσπρωξε προς τα εκεί. Μου έλεγε ‘παιδί μου πρέπει να το κάνεις’, όχι μόνο για να μη του σπάω τα νεύρα. Μου έδινε ρόλο στην άποψη, γιατί δεν είναι χαζός. Ξέρει να παίρνει, όπως όλοι οι καλοί σκηνοθέτες, πρέπει να πάρουν από τους ηθοποιούς και τους συνεργάτες τους».

«Αυτός (σ.σ ο Θοδωρής Αθερίδης), ήταν αυτός που μου έδωσε το σπρώξιμο. Με απενοχοποίησε σε πολλά πράγματα. Έμαθα κοντά του να φοβάμαι λιγότερο, γιατί είδα έναν άνθρωπο πραγματικά ατρόμητο. Οι γονείς και οι παππούδες μου ήταν φοβισμένοι ως προς αυτό. Ο Θοδωρής είναι πάντα ατρόμητος. Στο κομμάτι του να πει τη γνώμη του, της έκθεσης, είναι πάρα πολύ… Εγώ ήμουν ακριβώς το αντίθετο. Οπότε πήρα λίγο από εκεί, που μου έκανε πολύ καλό και άνοιξα… Κάποια στιγμή αυτό μου έκανε πολύ καλό…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dju2i6adn9sp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Σμαράγδα Καρύδη και ο ρόλος της στο «Παρά Πέντε»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης αναφέρθηκε στο ρόλο της στη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη, το «Παρά Πέντε», όπου υποδύθηκε την Ντάλια.

Όπως μάλιστα εξήγησε, οι συνεργάτες της αρχικά πίστευαν ότι στα γυρίσματα θα ήταν ένας «δύσκολος άνθρωπος»:

«Πάντα θα ‘ευχαριστώ’ για την ευκαιρία που μου δόθηκε και κυρίως θα ευχαριστώ τον Αντώνη Αγγελόπουλο… Τότε, έψαχναν να βρουν ποια θα κάνει τον ρόλο. Ο Αγγελόπουλος επέμενε σε εμένα, ενώ υπήρχε μία δυσπιστία, δεν ξέρω αν νόμιζαν ότι δεν μπορώ να το κάνω επειδή ήταν κωμωδία, παρ’ όλα αυτά, δεν ήξεραν αν θα μου ταιριάζει και επειδή αυτοί ήταν ένα παρεάκι με ‘κακά παιδάκια’, πίστευαν ότι θα είμαι πάρα πολύ σοβαρή, σοβαροφανής, βαριά και ντίβα και δύσκολος άνθρωπος. Την περούκα εγώ την έφερε. Ήθελα να έχω άφρο μαλλί και σιδεράκια», κατέληξε η Σμαράγδα Καρύδη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dju22p0riv2h?integrationId=40599y14juihe6ly}