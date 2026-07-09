Ο ηθοποιός μίλησε για τις σπουδές του στην Ιερατική σχολή της Τήνου.

Για το όνειρό του να γίνει παπάς και την απόφασή του να ασχοληθεί τελικά με την υποκριτική μίλησε ο ηθοποιός Πάνος Σταθακόπουλος, αποκαλύπτοντας ότι δεν έχει μετανιώσει για τις επιλογές τους.

Ο ηθοποιός το βράδυ της Τετάρτης 9 Ιουλίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με οικοδέσποινα την Αθηναΐδα Νέγκα, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Ανάμεσα σε όσα ανέφερε ο Πάνος Σταθακόπουλος μίλησε για τις σπουδές τους στην Ιερατική σχολή της Τήνου και στο ταξίδι του ώστε να γίνει τελικά παπάς, μέχρι τη στιγμή που αντιλήφθηκε ότι τον ενδιαφέρει περισσότερο η τέχνη.

Αρχικά, περιέγραψε την εμπειρία του από όταν ταξίδεψε στην Τήνο με συμφοιτητές του και συνάντησε τον δάσκαλό του: «Ο πατέρας Αντώνιος με πήρε να πάμε να πιούμε τα ουζάκια μας για να θυμηθούμε τα παλιά ως συμμαθητές μέσα στη σχολή. Είναι οικογένειά μου. Υπήρχα και άλλοι που δεν έγιναν παπάδες. Είμαστε πολλοί μου λατρεύουμε το νησί».

Όταν ρωτήθηκε αναφορικά με την επιλογή του να ακολουθήσει την τέχνη και να αφήσει τις σπουδές στην Ιερατική σχολή, δήλωσε ότι δεν το μετανιώνει, ενώ με χαμόγελο τόνισε ότι μέσα από το επάγγελμά του έχει υποδυθεί παπά:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Όχι, δεν μετάνιωσα που δεν έγινα παπά, γιατί στο επάγγελμα που είμαι έχω κάνει και παπάδες. Μία δουλειά σου δίνει το περιθώρια να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Χαίρομαι όταν μαθαίνω ότι ο ρόλος μου είναι παπά, ειδικά όταν πρέπει να ψάλλω κιόλας. Ήταν και μία από τις πρώτες μου δουλειές…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djt6dceg9tm9?integrationId=40599y14juihe6ly}