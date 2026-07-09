Ύστερα από πέντε χρόνια ολοκληρώθηκε η σειρά του MEGA, «Η γη της Ελιάς». Οι ηθοποιοί μίλησαν για τη συνεργασία τους με τον αείμνηστο Νίκο Γαλανό.

Τον Μάιο του 2025, ο Νίκος Γαλανός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και κινηματογράφο. Μία από τις τελευταίες του δουλειές ήταν αυτή στην σειρά «Η Γη της Ελιάς», όπου υποδύθηκε με επιτυχία τον Ισίδωρο.

Το βράδυ της Τετάρτης 8 Ιουλίου, η εν λόγω σειρά, έριξε αυλαία μετά από πέντε χρόνια συνεχόμενης προβολής και οι συμπρωταγωνιστές του αείμνηστου ηθοποιού μίλησαν με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια για εκείνος.

Πολλοί από τους συντελεστές, έκαναν λόγο για έναν άνθρωπο με ευγενικό, με κύρος και αξιοπρεπή, που «αγκάλιαζε» τις προσπάθειες των συναδέλφων του μέσα και έξω από το πλατό.

Ο Ανδρέας Γεωργίου, τόνισε ότι αυτό που δεν μπορεί να ξεχάσει από εκείνον είναι το άρωμά του. Όπως μάλιστα αποκάλυψε λίγο πριν ολοκληρωθεί η συνεργασία τους το χάρισε την κολόνια του:

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη μυρωδιά του, πάντα το συζητούσα μαζί του και λίγο πριν φύγει από τη ‘Γη της Ελιάς’ μου χάρισε το άρωμά του. ‘Να το έχεις να το θυμάσαι’ μου είχε πει. Είναι από τα πιο σημαντικά δώρα που έχω πάρει στη ζωή μου».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την δική του πλευρά ο Κούλλης Νικολάου, αναφέρθηκε στο Νίκο Γαλανό, λέγοντας: «Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας σπουδαίος ηθοποιός. Με μία τεράστια ιστορία και έκλεισε τον κύκλο του μαζί μας. Μεγάλη ευθύνη και μοιραία μεγάλη τύχη για εμάς».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djtv7pxji2e1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι συνεργάτες του στο πλατό της «Γης της Ελιάς» μίλησαν με συγκίνηση για εκείνον δημιουργώντας ένα βίντεο – αφιέρωμα στην μνήμη του Νίκου Γαλανού.