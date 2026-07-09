Ξέσπασαν σε γέλια οι θεατές της παράστασης.

Μία απρόσμενη επισκέπτρια, διέκοψε την παράσταση του Τάσου Ιορδανίδη και της Θάλειας Ματίκα, «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» χθες Τετάρτη βράδυ στο Κιλκίς.

Σε βίντεο που ανέβασε το Θέατρο Άλφα στη σελίδα του στο Facebook ο Τάσος Ιορδανίδης επιχειρεί να απομακρύνει την ακρίδα από τη σκηνή προκειμένου να συνεχίσουν, μιας και η Θάλεια Ματίκα φαίνεται αρκετά τρομαγμένη από την παρουσία της.

«Φύγε γιατί είναι ευαίσθητη, είναι από το αστικό κέντρο η κυρία», είναι μόνο μία από τις ατάκες που είπε ο γνωστός ηθοποιός όσο προσπαθούσε να απομακρύνει το έντομο, ενώ το κοινό είχε ξεσπάσει σε γέλια.

«Εδώ οι άνθρωποι θα το έπιαναν από τα μουστάκια. Γίναμε ρεζίλι στην Κεντρική Μακεδονία.», είπε ακόμα ο Τάσος Ιορδανίδης.

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