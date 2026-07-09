«Η μεγάλη εικόνα είναι ότι κανένας μόνος δεν μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση», τόνισε ο Χρήστος Γιαννούλης και επέμεινε στην άποψη για συμπόρευση όλων των προοδευτικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένης και της ΕΛΑΣ.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ότι είναι καλό να ενωθούν όλες οι δυνάμεις για να υπάρχει νικηφόρο αποτέλεσμα. Η συνεδρίαση του Σαββάτου δεν θα είναι διάλυσης και εχθροπραξιών. Πιστεύω ότι θα πάμε σε μία κατάσταση εκεχειρίας, αλλά αυτό προβλέπει πολιτικό σχέδιο. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι κανένας μόνος δεν μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση», είπε ο Χρήστος Γιαννούλης αναφορικά με τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και την επικείμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

«Δεν θα παραιτηθεί ο Φάμελλος. Δεν πρέπει, μάλλον είναι η σωστή απάντηση. Εκείνο που θα καταλήξουμε το Σάββατο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να λειτουργεί με ό,τι αυτό σημαίνει για την ύπαρξη ενός κόμματος.

Η πρόταση είναι συμπόρευση όλων των προοδευτικών δυνάμεων και της ΕΛΑΣ με βάση δεδομένα που θα καλλιεργηθούν και στο μέλλον. Αυτό που πρέπει να μας μείνει αποτυπωμένο είναι ότι πρέπει να βγούμε ενωμένοι. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Τα δεδομένα αλλάζουν», συνέχισε.

«Θα πρότεινα σε όλους να σκεφτούν ξανά αν θα φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ»

Αναφορικά με τα στελέχη που αποχώρησαν κι αυτά που σκέφτονται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να αποχωρήσουν, ο Χρήστος Γιαννούλης δήλωσε: «Δεν είμαι πατριάρχης ή μέντορας. Όσοι επέλεξαν την παραίτηση σέβομαι την απόφασή τους, θεωρώ ότι ήταν λάθος. Θα πρότεινα σε όσους απομένουν να το σκεφτούν πολύ περισσότερο. Αν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι θα το αποφασίσει ο λαός στις εκλογές, η εικόνα δεν είναι καλή. Προσπαθούμε να κάνουμε την υπέρβαση πολιτική πράξη. Αφήστε μας να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση».

«Το Σάββατο είναι μια χρυσή ευκαιρία επανεκκίνησης»

«Δεν έχουν σημασία οι προσωπικές δηλώσεις προσώπων, όσο έχει το αποτέλεσμα μιας δημοκρατικής διαδικασίας, το Σάββατο», είπε για τις δηλώσεις του Παύλου Πολάκη και Νίκου Παππά και συνέχισε: «Η πολιτική μου θέση είναι ότι το Σάββατο έχουμε μια χρυσή ευκαιρία να εκκινήσουμε την προσπάθεια προς κέρδος του πολίτη. Μπορούμε αυτή τη δύσκολη στιγμή για τον ΣΥΡΙΖΑ μπορούμε να την κάνουμε αφετηρία δημιουργίας».