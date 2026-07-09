Αν μια από τις αγαπημένες σας δραστηριότητες στις διακοπές είναι το περπάτημα στην παραλία, αυτός ο ειδικός σας δίνει τα κλειδιά για να το κάνετε με ασφάλεια στα 60 σας.

Επιτέλους, οι διακοπές είναι προ των πυλών. Αυτές οι μέρες ξεκούρασης, όταν όλα επιβραδύνονται και έχετε πολύ περισσότερη ελευθερία να κάνετε ό,τι θέλετε, είναι η τέλεια στιγμή για να κάνετε τα πράγματα που η ρουτίνα και οι οικογενειακές υποχρεώσεις σάς εμποδίζουν να απολαύσετε.

Στο ισπανικό InStyle η Patricia Lizeviche περιγράφει πως πρόσφατα μια 60χρονη φίλη της έλεγε ότι, κατά τη διάρκεια αυτής της καλοκαιρινής περιόδου, η μικρή της «ένοχη απόλαυση» είναι να πηγαίνει για περπάτημα στην παραλία την ανατολή του ηλίου. Είναι ένας τρόπος να ξεκινάει τη μέρα της με κίνηση, απολαμβάνοντας παράλληλα μερικές στιγμές μοναξιάς, με μόνη συντροφιά τον ήχο των κυμάτων και τη θαλασσινή αύρα. Μιλώντας με άλλες γυναίκες που γνωρίζει, συμφωνούν όλες ότι αυτή είναι η αγαπημένη τους καλοκαιρινή δραστηριότητα.

Δεν αποτελεί έκπληξη. Με τη ζέστη, το τελευταίο πράγμα που θέλετε είναι να μπείτε σε ένα γυμναστήριο με 38 βαθμούς ή να πάτε για τρέξιμο στη μέση της ημέρας, όταν τα θερμόμετρα έξω δείχνουν... καύσωνα. Το καλύτερο με το περπάτημα είναι ότι μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή, και το να βρίσκεστε στην παραλία το κάνει πολύ πιο αναζωογονητικό χάρη στο ευχάριστο περιβάλλον που δημιουργεί η θάλασσα.

Τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, οι ειδικοί του αθλητισμού προειδοποιούν ότι δεν είναι όσο απλό ακούγεται· το περπάτημα στην άμμο απαιτεί προσοχή και καθοδήγηση, ειδικά αν είστε αρχάριοι. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν θέλετε να αποφύγετε μυϊκούς πόνους και ανόητους τραυματισμούς. Το InStyle μίλησε με τον personal trainer Χουάν Αντόνιο Μαρτίν, ο οποίος εξηγεί πώς να το κάνετε όταν είστε άνω των 60 ετών και πιο επιρρεπείς σε τραυματισμούς.

Περπάτημα στην άμμο: Λειτουργεί στα 60;

Είναι μια από τις καλύτερες διαθέσιμες επιλογές σε αυτή την ηλικία. «Μετά τα 60, το σώμα χρειάζεται επαρκή διέγερση για να παραμείνει ενεργό, αλλά χρειάζεται επίσης μια διέγερση να "φιλική" προς τις αρθρώσεις».

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«Το περπάτημα στην παραλία πληροί και τις δύο προϋποθέσεις με πολύ ισορροπημένο τρόπο», διαβεβαιώνει ο προπονητής.

Όταν περπατάτε στην άμμο, η επιβάρυνση των αρθρώσεων είναι πολύ μικρότερη από το τρέξιμο, η ένταση μπορεί να προσαρμοστεί τέλεια στο επίπεδο του κάθε ατόμου και η μυϊκή εργασία που παράγει - ειδικά στους γλουτούς, τους ιγνυακούς τένοντες (πίσω μέρος των μηρών) και τον κορμό - είναι πολύ σημαντική για την καταπολέμηση της απώλειας μυϊκής μάζας που επέρχεται φυσικά με την ηλικία.

Πώς βοηθάει πέρα από την απώλεια βάρους

Η δραστηριότητα αυτή έχει σημαντικά οφέλη πέρα από το αδυνάτισμα. Σύμφωνα με τα λόγια του ειδικού: «Το περπάτημα με γυμνά πόδια στην άμμο βελτιώνει την ιδιοδεκτικότητα και την ισορροπία, ικανότητες που φθίνουν με την ηλικία και έχουν άμεσο αντίκτυπο στην πρόληψη των πτώσεων. Επομένως, τα οφέλη εκτείνονται πολύ πέρα από την απώλεια βάρους».

Ωστόσο, σε αυτή την ηλικία είναι καλύτερο να το κάνετε σε ένα συγκεκριμένο μέρος της άμμου. «Συνιστώ ιδιαίτερα να ξεκινήσετε από την υγρή, συμπαγή άμμο, αυξάνοντας σταδιακά τη διάρκεια και την ένταση, και δίνοντας μεγάλη προσοχή στα σήματα του σώματός σας. Δεν υπάρχει λόγος βιασύνης, και το να πιέσετε τον εαυτό σας από την αρχή θα οδηγήσει μόνο σε δυσφορία που θα σας αναγκάσει να σταματήσετε».

Λάθη που πρέπει να αποφύγετε για να προλάβετε τον πόνο

Επειδή είναι μια τόσο προσβάσιμη δραστηριότητα, είναι πολύ πιο εύκολο να κάνετε λάθη κατά την εκτέλεσή της.

Το πρώτο και πιο κοινό λάθος είναι να ξεκινήσετε να περπατάτε απευθείας σε στεγνή άμμο, χωρίς να δώσετε στο σώμα σας χρόνο να προσαρμοστεί. «Η αστάθεια της μαλακής άμμου καταπονεί πολύ τους αστραγάλους, τα γόνατα και το κάτω μέρος της πλάτης σας, και αν δεν έχετε συνηθίσει σε αυτή την επιφάνεια, το σώμα σας θα διαμαρτυρηθεί», επισημαίνει ο Μαρτίν. Για να το αποφύγετε αυτό, η ιδανική προσέγγιση είναι να ξεκινήσετε από την πιο συμπαγή άμμο και να διαφοροποιείτε σταδιακά τη διαδρομή καθώς νιώθετε πιο έτοιμοι.

Το δεύτερο λάθος είναι να περπατάτε για πολλή ώρα σε κλίση. Σύμφωνα με τον Χουάν Αντόνιο, «οι παραλίες σπάνια είναι εντελώς επίπεδες, και το να περπατάτε πάντα προς την ίδια κατεύθυνση κατά μήκος μιας κεκλιμένης ακτής δημιουργεί ασύμμετρη επιβάρυνση στους γοφούς, τα γόνατα και τη σπονδυλική στήλη, κάτι που μπορεί να προκαλέσει δυσφορία με την πάροδο του χρόνου». Για τον ειδικό, η λύση είναι απλή: περπατήστε τη μισή απόσταση προς τη μία κατεύθυνση και την άλλη μισή προς την αντίθετη κατεύθυνση, εξισορροπώντας έτσι το φορτίο.

Είναι επίσης πολύ συνηθισμένο να εμφανίζεται πόνος μετά από περπάτημα, όταν το κάνετε εντελώς ξυπόλητοι. «Το πόδι χρειάζεται μια περίοδο προσαρμογής για να ανακτήσει τη δύναμη και την κινητικότητα που τα υποδήματα έχουν περιορίσει για χρόνια», εξηγεί. Ιδανικά, σύμφωνα με τον Μαρτίν, θα πρέπει να ξεκινήσετε με σύντομες συνεδρίες χωρίς παπούτσια και να αυξάνετε σταδιακά τη διάρκεια· αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγετε την υπερφόρτωση της πελματιαίας απονεύρωσης ή του αχίλλειου τένοντα.

Και το τέταρτο λάθος, το οποίο είναι πιο γενικό αλλά πολύ σημαντικό, είναι να μην μένετε σωστά ενυδατωμένοι. «Το περπάτημα στην παραλία κάτω από την καλοκαιρινή ζέστη και το άμεσο ηλιακό φως προκαλεί πολύ υψηλή απώλεια υγρών, και η αφυδάτωση επηρεάζει άμεσα την απόδοση, τη μυϊκή αποκατάσταση και μπορεί να προκαλέσει κράμπες και μυϊκούς σπασμούς», τονίζει ο ειδικός. Το βασικό σημείο που πρέπει να θυμάστε είναι ένα: Το νερό δεν είναι προαιρετικό».