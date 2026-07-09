Η δυνητική ψήφο υπέρ του Σαμαρά αγγίζει το 15,2%.

Ένα αξιοπρόσεκτο εύρημα παρουσιάζουν οι εξαμηνιαίες τάσεις της MRB σε ότι αφορά την απήχηση του νέου κόμματος Σαμαρά στους ψηφοφόρους της Ν.Δ. Κόμμα που σημειωτέων έχει προεξοφληθεί αλλά δεν έχει καν ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με την έρευνα, 1 στους 4 ψηφοφόρους της Ν.Δ. εμφανίζονται σίγουροι ή μάλλον σίγουροι ότι θα το ψηφίσουν. Με το δυνητική ψήφο υπέρ του Σαμαρά να αγγίζει το 15,2%.

Και μάλιστα προκαλεί εντύπωση ότι το 27,1% των ψηφοφόρων της Ν.Δ που δηλώνουν σίγουροι ή πρόθυμοι να ψηφίσουν Σαμαρά προέρχονται από την εκλογική δεξαμενή της Ν.Δ. των ευρωεκλογών του 2024. Αυτό σημαίνει ότι σύμφωνα με την MRB η Ν.Δ. κινδυνεύει να απολέσει το ένα τέταρτο της δύναμης της από το 28,31% που έλαβε στις ευρωεκλογές και όχι από το 41% που έλαβε στις εθνικές εκλογές του ΄23.

Μάλιστα το ποσοστό που δυνητικά μπορεί να πάρει ο Αντώνης Σαμαράς είναι αυξημένο κατά 40% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της MRB (Δεκέμβριος 2025)

Τα συγκεκριμένα στοιχεία κλονίζουν τον ισχυρισμό της κυβέρνησης που υποστηρίζει ότι το κόμμα Σαμαρά- με βάση άλλες μετρήσεις που διαθέτει- δεν την αγγίζει. Ή ότι αγγίζει ένα πολύ μικρό ποσοστό των ψηφοφόρων της.

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Λ.Ι.