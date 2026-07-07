Μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα αργήσει να ξαναχτυπήσει. Σε λιγότερο από δύο 24ωρα – σύμφωνα με πληροφορίες – και μετά το πέρας της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα- αναμένεται να επανέλθει. Αυτή τη φορά κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επέτρεψε την ίδρυση δύο νέων Στρατηγείων του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ένα στην Κωνσταντινούπολη και ένα στα Άδανα. Το δεύτερο σημείο είναι αυτό που θα πυροδοτήσει εντάσεις με τις πληροφορίες να λένε ότι υπάρχει , ήδη, ενόχληση και εντός των στρατιωτικών κύκλων. Διότι το Στρατηγείο στα Άδανα θα έχει τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου. Με ότι αυτό σημαίνει για τα συμφέροντα της Ελλάδας και της Τουρκίας στην περιοχή.

Το θέμα βρίσκεται στην επίσημη ατζέντα της Συνόδου και ο πρώην πρωθυπουργός καραδοκεί για την αντίδραση της Αθήνας.

Ε.Σ.