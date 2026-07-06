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Σφοδρή ενόχληση του Μαξίμου από τα δυο tik tok του πρώην πρωθυπουργού.

Μετωπική σύγκρουση με το Μαξίμου προκάλεσαν τα δυο tik tok του Αντώνη Σαμαρά το μεσημέρι της Κυριακής.

Το ένα που αφορούσε την Ντόρα Μπακογιάννη και το άλλο το Μαξίμου, καθώς χαρακτήριζε την επιχειρηματολογία εναντίον του ως επιχειρηματολογία «προέδρου Εδεσσαϊκού».

Το Μαξίμου σε πρώτη φάση επέλεξε την επιστράτευση φιλοκυβερνητικών μέσων και τρολ του διαδικτύου ενώ σήμερα αναμένεται να εξαπολύσουν σφοδρή επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και «φιλομητσοτακικά» στελέχη.

Η ολομέτωπη σύγκρουση Σαμαρά-Μητσοτάκη μόλις ξεκίνησε...

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Β.Σκ.