Μετά από αυτή την ημερομηνία, όσοι δεν έχουν προχωρήσει στην αντικατάσταση θα χρειάζονται υποχρεωτικά διαβατήριο για ταξίδια στο εξωτερικό.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος ταυτοτήτων στην Ελλάδα, καθώς από τις 3 Αυγούστου 2026 τίθενται σε ισχύ σημαντικές αλλαγές που αφορούν τις παλαιές μπλε ταυτότητες και τη χρήση τους ως ταξιδιωτικά έγγραφα.

Η διαδικασία αντικατάστασης των παλαιών δελτίων με τις νέες, ψηφιακά αναβαθμισμένες ταυτότητες βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να επιταχύνουν την έκδοση νέων εγγράφων ενόψει της ευρωπαϊκής προθεσμίας.

Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου 2026

Από την ημερομηνία αυτή, οι παλαιές ταυτότητες που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) παύουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις παλιές μπλε ταυτότητες, αλλά θα χρειάζονται το νέο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

Ωστόσο, η πλήρης απόσυρση των παλαιών ταυτοτήτων από τις συναλλαγές με το Δημόσιο αναμένεται να ολοκληρωθεί μεταγενέστερα, με ορίζοντα τον Σεπτέμβριο του 2027, όταν και δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές από καμία υπηρεσία.

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Πόσοι έχουν ήδη εκδώσει νέα ταυτότητα

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη προχωρήσει στην έκδοση του νέου τύπου δελτίου, ωστόσο σημαντικό μέρος του πληθυσμού εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τις παλιές ταυτότητες, γεγονός που δημιουργεί αυξημένη πίεση στα αστυνομικά τμήματα και στα ραντεβού έκδοσης.

Οι νέες ταυτότητες είναι μορφοτύπου κάρτας (ID1) και κατασκευάζονται από πολυανθρακικό υλικό υψηλής αντοχής, με ενσωματωμένα στοιχεία ασφαλείας και ψηφιακή αποθήκευση δεδομένων.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή,

μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ),

δακτυλικά αποτυπώματα,

προσωπικά στοιχεία του κατόχου,

καθώς και τον Προσωπικό Αριθμό.

Στόχος του νέου συστήματος είναι η ενίσχυση της ασφάλειας και η αποτροπή παραποιήσεων ή πλαστογραφήσεων, καθώς οι παλαιές ταυτότητες θεωρούνται πλέον τεχνολογικά ξεπερασμένες.

Γιατί γίνεται η αλλαγή

Η Ελλάδα προχωρά στην αντικατάσταση των παλαιών ταυτοτήτων στο πλαίσιο ευρωπαϊκής υποχρέωσης, καθώς οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να συμμορφωθούν με τον Κανονισμό 2019/1157 για τα δελτία ταυτότητας, ο οποίος θέτει νέα πρότυπα ασφάλειας και αναγνωσιμότητας.

Οι παλιές μπλε ταυτότητες, που σε μεγάλο βαθμό βασίζονται σε σχεδιασμό δεκαετιών, δεν πληρούν πλέον τις σύγχρονες προδιαγραφές και θεωρούνται ευάλωτες σε πλαστογραφίες.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Οι πολίτες καλούνται να προγραμματίσουν έγκαιρα την έκδοση νέας ταυτότητας, καθώς η ζήτηση για ραντεβού είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Η μετάβαση θα γίνει σταδιακά, ωστόσο η καταληκτική ημερομηνία για τη χρήση των παλιών ταυτοτήτων ως ταξιδιωτικών εγγράφων είναι η 3η Αυγούστου 2026.

Μετά από αυτή την ημερομηνία, όσοι δεν έχουν προχωρήσει στην αντικατάσταση θα χρειάζονται υποχρεωτικά διαβατήριο για ταξίδια στο εξωτερικό.