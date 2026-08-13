Αντιμέτωπος με τον τρόμο ήρθε ένας 85χρονος επιχειρηματιάς στα Χανιά, με τον δράστη της ληστείας να επιδικνύει ιδαίτερη βιαότητα εις βάρος του.

Θύμα άγριας ληστείας έπεσε ένας 85χρονος ιδιοκτήτης καντίνας στη Χρυσή Ακτή Χανίων, όταν άγνωστος εισέβαλε στο σπίτι του, αμέσως μετά το κλείσιμο της επιχείρησής του.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (12/08), λίγο πριν τις 10. Ο ηλικιωμένος είχε μόλις κλείσει την καντίνα του και είχε επιστρέψει στο σπίτι του, το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην επιχείρηση.

Εκεί βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν άγνωστο άνδρα, γεροδεμένο και ντυμένο στα μαύρα, ο οποίος είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και μιλούσε σπαστά ελληνικά. Ο δράστης απαίτησε από τον 85χρονο τις εισπράξεις της ημέρας και κατάφερε να αποσπάσει περίπου 500 ευρώ.

Η ληστεία, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Με τη χρήση ειδικού εργαλείου, πιθανόν πένσας, ο δράστης αφαίρεσε από τα δάχτυλα του ηλικιωμένου έξι δαχτυλίδια, ενώ του πήρε και τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έδεσε τον 85χρονο σε καρέκλα, ενώ ο ηλικιωμένος είχε τραυματιστεί και αιμορραγούσε. Ο δράστης του αφαίρεσε επίσης το κινητό τηλέφωνο και ασφάλισε την πόρτα με σύρτη, προκειμένου να τον εμποδίσει να βγει από το δωμάτιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρά την κατάσταση στην οποία βρισκόταν, ο 85χρονος κατάφερε να λυθεί μόνος του και να βγει από το σπίτι. Στη συνέχεια ζήτησε βοήθεια από υπάλληλο ασφαλείας γειτονικού ξενοδοχείου, η οποία ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και της Ασφάλειας, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρείχαν στον ηλικιωμένο τις πρώτες βοήθειες και του έκαναν ράμματα για τα τραύματά του. Ο ίδιος επέλεξε να παραμείνει στο σημείο προκειμένου να ηρεμήσει, χωρίς να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του δράστη. Στο πλαίσιο της έρευνας αξιοποιούνται τόσο η περιγραφή που έδωσε ο 85χρονος όσο και το διαθέσιμο υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.