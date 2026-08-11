Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Πάνω από 12 κιλά κάνναβης και 459 γραμμάρια κοκαΐνης εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ. σε δύο δέματα με παιχνίδια σε Χανιά και Ηράκλειο.

Στη σύλληψη ενός 21χρονου στα Χανιά προχώρησε η αστυνομία, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 21χρονος εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας (10/08), την ώρα που έβγαινε από χώρο εταιρείας ταχυμεταφορών σε περιοχή των Χανίων, έχοντας παραλάβει ένα δέμα.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στο εσωτερικό του υπήρχαν επτά κουτιά παιχνιδιών. Μέσα στα κουτιά είχαν κρυφτεί επιμελώς συσκευασίες με μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 4 κιλά και 412 γραμμάρια κάνναβης και 122 γραμμάρια κοκαΐνης

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του συλληφθέντα, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν μικρή ποσότητα κάνναβης, 350 ευρώ σε μετρητά, δύο τρίφτες και δύο κινητά τηλέφωνα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αστυνομική έρευνα συνεχίστηκε και την επόμενη ημέρα, με τις Αρχές να εντοπίζουν ακόμη ένα ύποπτο δέμα.

Νέο δέμα με σχεδόν 8 κιλά κάνναβης

Το δεύτερο δέμα είχε αποσταλεί μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στο Ηράκλειο και περιείχε οκτώ κουτιά παιχνιδιών.

Και σε αυτή την περίπτωση, μέσα στα κουτιά είχαν τοποθετηθεί συσκευασίες με ναρκωτικές ουσίες.

Συνολικά εντοπίστηκαν 7 κιλά και 854 γραμμάρια κάνναβης και 337 γραμμάρια κοκαΐνης

{https://www.youtube.com/shorts/NuJBnsLhnwU}

Παράλληλα, οι Αρχές κατάσχεσαν και ένα ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των ναρκωτικών.

Από τις δύο ποσότητες που εντοπίστηκαν στα δέματα, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν συνολικά περισσότερα από 12 κιλά κάνναβης και περίπου 460 γραμμάρια κοκαΐνης.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η διακίνηση των ναρκωτικών μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών.