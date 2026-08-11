Τον αντίπαλό της για την είσοδο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έμαθε η ΑΕΚ.

Τη Λέφσκι Σόφιας θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στα playoffs του Champions League, καθώς η ομάδα από τη Βουλγαρία ξεπέρασε το εμπόδιο της Καϊράτ στον τρίτο προκριματικό γύρο.

Η Λέφσκι επικράτησε και στη δεύτερη αναμέτρηση των δύο ομάδων με 1-0, επιβεβαιώνοντας την υπεροχή της και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι Βούλγαροι είχαν αποκτήσει προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι, όταν είχαν επικρατήσει με το ίδιο σκορ, 1-0, χάρη σε γκολ του Περέα.

Στη ρεβάνς που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Καϊράτ στο Αλμάτι του Καζακστάν, η Λέφσκι κατάφερε να πάρει και πάλι τη νίκη. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Ρεϊνάλντο, σφραγίζοντας την πρόκριση της ομάδας του.

Έτσι, η Λέφσκι ολοκλήρωσε την αποστολή της με δύο νίκες και συνολικό σκορ 2-0 και πλέον στρέφει την προσοχή της στoυς πρωταθλητές Ελλάδας.

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Το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες θα διεξαχθεί την Τρίτη 18 Αυγούστου 2026 στη Σόφια, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα, στις 26 Αυγούστου, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ καλείται πλέον να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λέφσκι και να κάνει το επόμενο βήμα προς τη League Phase του Champions League.