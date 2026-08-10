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Η νέα εμφάνιση της ΑΕΚ έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις.

Μόλις λίγες μέρες πριν αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο για το Superbet Super Cup, η ΑΕΚ παρουσίασε την επίσημη φανέλα για τα εντός έδρας της σεζόν.

Με το σύνθημα «New season, new goals!» η ΠΑΕ ΑΕΚ παρουσίασε την νέα Επίσημη Home Jersey 26/27.

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Η ΠΑΕ ΑΕΚ ήδη είχε προϊδεάσει τους φίλους της ομάδας με ένα μικρό teaser που τους καλούσε να μείνουν συντονισμένοι για την παρουσίαση δίνοντας τη σημερινή ημερομηνία και από τα σχόλια είχε φανεί ότι είχε ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις.

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