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Είχε προηγηθεί τροχαίο στην περιοχή Γιαννιώτη Άρτας, όταν το όχημα του 16χρονου εξετράπη της πορείας του.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός 16χρονου στήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (10/08) στην Άρτα, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή Γιαννιώτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος οδηγούσε μοτοσυκλέτα όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ενεπλάκη σε σύγκρουση με αυτοκίνητο στον επαρχιακό δρόμο Κομποτίου – Σκουληκαριάς. Μετά το τροχαίο, η μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και ο 16χρονος κατέληξε σε γκρεμό.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος και άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση του νεαρού.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2086844580452876561}

Στο σημείο έσπευσαν συνολικά 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αστροχωρίου και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας.

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Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 16χρονο σε δύσβατο σημείο και, χρησιμοποιώντας φορείο και σχοινιά, κατάφεραν να τον μεταφέρουν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο.

Ο νεαρός είχε τις αισθήσεις του και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.