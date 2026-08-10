Η πληρότητα των πλοίων στις περισσότερες περιπτώσεις αγγίζει το 100%.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου από την Αθήνα, με τα πλοία από τα λιμάνια της Αττικής να αναχωρούν γεμάτα και τη Δευτέρα (10/08)

Από νωρίς το πρωί ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχώρησαν για τους καλοκαιρινούς τους προορισμούς.

Μόνο από την Αττική είχαν προγραμματιστεί για σήμερα 47 δρομολόγια πλοίων, με 21 από αυτά να αφορούν προορισμούς στις Κυκλάδες, το Ανατολικό Αιγαίο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού, καθώς για σήμερα έχουν προγραμματιστεί περισσότερα από 20 δρομολόγια.

Η πληρότητα των πλοίων κινήθηκε και σήμερα σε επίπεδα που πλησίασαν το 100%, επιβεβαιώνοντας την έντονη ταξιδιωτική κίνηση κατά την κορύφωση της θερινής περιόδου.

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Ενδεικτική της μεγάλης εξόδου είναι η συνολική εικόνα των τελευταίων ημερών. Από την περασμένη Παρασκευή έως και σήμερα, Δευτέρα, περισσότεροι από 100.000 επιβάτες έχουν αναχωρήσει από τον Πειραιά με προορισμό τα νησιά για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.