Μάλιστα τη συνέντευξη του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη στο Breitbart, στην οποία μιλά για την αυστηροποίηση της ελληνικής και ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής και αποδίδει σημαντικό ρόλο στην επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, επέλεξε να αναρτήσει ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος στον λογαριασμό του στο Truth Social.

Μέσα από συνεντεύξεις στο Breitbart News, το οποίο απηχεί τις θέσεις της αμερικανικής ακροδεξιάς, του alt-right και του MAGA επιχειρούν Έλληνες υπουργοί την προσέγγιση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μετά τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και τον γραμματέα της ΝΔ, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τη σκυτάλη πήρε ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης.

Μάλιστα τη συνέντευξη του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη στο Breitbart, στην οποία μιλά για την αυστηροποίηση της ελληνικής και ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής και αποδίδει σημαντικό ρόλο στην επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, επέλεξε να αναρτήσει ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος στον λογαριασμό του στο Truth Social.

Ο Θάνος Πλεύρης εκφράζεται σε αυτή με θερμά λόγια για τον Αμερικανό πρόεδρο και υποστηρίζει ότι η επανεκλογή του το 2024 συνέβαλε στην αλλαγή του πολιτικού κλίματος γύρω από το μεταναστευτικό όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη.

Ο υπουργός Μετανάστευσης δηλώνει χαρακτηριστικά «θαυμαστής του Τραμπ» και εκτιμά ότι η σημαντικότερη αλλαγή που έφερε η επιστροφή του στην αμερικανική προεδρία ήταν η νέα προσέγγιση στην παράτυπη μετανάστευση.

Κατά τον ίδιο, χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Δανία και η Σουηδία έχουν κινηθεί προς αυστηρότερες πολιτικές, καθώς η πίεση των ψηφοφόρων για μεγαλύτερο έλεγχο των συνόρων έχει αυξηθεί.

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Παράλληλα, παρουσιάζει τη στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη ως πολιτική «αυστηρή αλλά δίκαιη», με βασικό στόχο τη μείωση των παράτυπων αφίξεων και την αύξηση των επιστροφών.

Ο υπουργός υποστηρίζει ότι η αλλαγή πολιτικής στις ΗΠΑ μετά την επιστροφή Τραμπ διευκόλυνε και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που ήδη επιδίωκαν αυστηρότερη στάση στο μεταναστευτικό.

Όπως αναφέρει, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται πλέον και στο πεδίο του ασύλου, ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές.

Ο κ. Πλεύρης σημειώνει ακόμη ότι η Ελλάδα είχε αρχίσει να εφαρμόζει αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική ήδη από την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2019, αντιπαραβάλλοντας τη σημερινή κατάσταση με το 2015, όταν, όπως υπενθυμίζει, περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι πέρασαν από τη χώρα.

Η επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ να προβάλει τη συγκεκριμένη συνέντευξη μέσω Truth Social έρχεται να δώσει πρόσθετη πολιτική διάσταση στις δηλώσεις του Έλληνα υπουργού και ειδικά στις αναφορές του για την επιρροή που, κατά την άποψή του, άσκησε η επιστροφή του Τραμπ στη διεθνή συζήτηση για τη μετανάστευση.

Οι συνεντεύξεις Άδωνι και Κυρανάκη

«Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει μια ιστορική ευκαιρία να εδραιώσει τη θέση του ως ηγέτης του δυτικού πολιτισμού για χιλιάδες χρόνια, βοηθώντας τους Έλληνες να επιτύχουν μια συμφωνία με τους Βρετανούς για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα», είναι το μήνυμα που εξέπεμψαν στο Breitbart News, το οποίο απηχεί τις θέσεις της αμερικανικής ακροδεξιάς, του alt-right και του MAGA, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο υπουργός Υγείας παραχώρησε συνέντευξη στο Breitbart News νωρίτερα μέσα στη χρονιά και στάθηκε στη σημασία που έχει η επιστροφή των Γλυπτών για τους Έλληνες, καθώς και τη μεγάλη ιστορική ευκαιρία που έχει ο Τραμπ, σε περίπτωση που εμπλακεί και πιέσει τους Βρετανούς να τα επιστρέψουν.

Ο Γεωργιάδης φορούσε μανικετόκουμπα με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, όπως αναφέρει στο σχετικό δημοσίευμα το Breitbart News. Δήλωσε ότι είναι μεγάλος θαυμαστής του Τραμπ και ότι κάνει τέτοιες κινήσεις για να προστατεύεται από τους «τρελούς αριστερούς».

«Συνήθως τα φοράω γιατί, όταν βλέπω κομμουνιστές, κάνω πάντα κάτι τέτοιο για να προστατεύομαι», είπε ο Γεωργιάδης. «Πάντα πίστευα ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είναι ο ηγέτης ολόκληρης της Δύσης. Αυτή είναι η βασική του ευθύνη. Και ο λόγος που στήριξα δημόσια τον πόλεμό του εναντίον του Ιράν είναι επειδή πιστεύω ότι, παρόλο που πολλοί άνθρωποι στη Δύση δεν το αντιλαμβάνονται, προστάτευσε τη Δύση από μια πολύ μεγάλη απειλή – από μια τεράστια απειλή. Μερικές φορές στην πολιτική πρέπει να παίρνεις πολύ δύσκολες αποφάσεις για να πετύχεις κάτι σημαντικό. Ο Τραμπ έκανε κάτι σημαντικό εκεί. Αν το Ιράν αποκτούσε πυρηνικό όπλο σε συνδυασμό με το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων που διέθετε, κανείς δεν θα ήταν πλέον ασφαλής. Γι' αυτό ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο πραγματικός ηγέτης του δυτικού κόσμου».