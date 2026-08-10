Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας αντέδρασε με «ισχυρή προειδοποίηση», τονίζοντας ότι δεν είχε εγκριθεί η μεταφορά του συγκεκριμένου εξοπλισμού.

Ισχυρή προειδοποίηση προς αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία που συνδέεται με τον Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε η κυβέρνηση της Γροιλανδίας, μετά τη μεταφορά εξοπλισμού στην απομακρυσμένη περιοχή Jameson Land, όπου σχεδιάζεται ερευνητική γεώτρηση για πετρέλαιο. Η υπόθεση προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς οι τοπικές αρχές ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχει δοθεί ακόμη η απαραίτητη έγκριση για να προχωρήσουν οι εργασίες.

Η Greenland Energy, εταιρεία με έδρα το Τέξας που ιδρύθηκε το 2025, προετοιμάζεται για έρευνες στην ανατολική Γροιλανδία. Τις τελευταίες ημέρες υλικά και εξοπλισμός μεταφέρθηκαν στην περιοχή, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία αδειοδότησης δεν έχει ολοκληρωθεί.

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας αντέδρασε με «ισχυρή προειδοποίηση», τονίζοντας ότι δεν είχε εγκριθεί η μεταφορά του συγκεκριμένου εξοπλισμού. Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι οποιαδήποτε μελλοντική ενέργεια που σχετίζεται με την εφοδιαστική υποστήριξη του σχεδίου θα πρέπει να γνωστοποιείται εκ των προτέρων και να λαμβάνει την έγκριση της αρμόδιας Αρχής Ορυκτών Πόρων.

Η Greenland Energy υποστηρίζει ότι κάτω από το Jameson Land μπορεί να βρίσκονται τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου, με στελέχη της να έχουν κάνει λόγο για αργό πετρέλαιο δυνητικής αξίας έως και 1 τρισ. δολαρίων. Αρχικά, η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι σχεδίαζε να επενδύσει 60 εκατ. δολάρια για τη διάνοιξη δύο ερευνητικών γεωτρήσεων. Μετά τις επαφές με τις αρχές της Γροιλανδίας, ωστόσο, ενημέρωσε τους μετόχους της ότι σε πρώτη φάση σχεδιάζεται μόνο μία γεώτρηση.

Το ζήτημα περιπλέκεται από το ισχύον καθεστώς για την έρευνα υδρογονανθράκων. Η Γροιλανδία σταμάτησε το 2021 να εκδίδει νέες άδειες για έρευνες πετρελαίου, επικαλούμενη περιβαλλοντικούς λόγους. Ωστόσο, η βρετανική εταιρεία 80 Mile είχε ήδη εξασφαλίσει δικαιώματα έρευνας στο Jameson Land. Σύμφωνα με εταιρικά έγγραφα, η Greenland Energy σκοπεύει να αποκτήσει πλειοψηφικό μερίδιο στο συγκεκριμένο εγχείρημα, χρηματοδοτώντας τις έρευνες. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι μπορεί να προχωρήσει χωρίς την άδεια της κυβέρνησης.

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Τι σχέση έχει η Greenland Energy με τον Τραμπ;

Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνουν οι σχέσεις ανθρώπων της Greenland Energy με τον κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ. Η εταιρεία έχει συνεργαστεί με τον Phil McGraw, γνωστό ως Dr Phil, ο οποίος έχει συμμετάσχει στην επιτροπή του Τραμπ για τη θρησκευτική ελευθερία, για την παραγωγή σειράς ντοκιμαντέρ γύρω από το εγχείρημα.

Στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει επίσης τοποθετηθεί βετεράνος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος εργάζεται στο πρόγραμμα Golden Dome, το σχέδιο αντιπυραυλικής άμυνας για το οποίο ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι ο έλεγχος της Γροιλανδίας είναι «ζωτικής σημασίας». Ο πρόεδρος και σημαντικός μέτοχος της Greenland Energy, Larry Swets, εμφανίζεται επίσης να έχει πρόσβαση σε πρόσωπα του περιβάλλοντος Τραμπ, αν και ο ίδιος επιμένει ότι το πετρελαϊκό σχέδιο δεν συνδέεται με οποιαδήποτε προσπάθεια αμερικανικής προσάρτησης.

Η ένταση είχε αρχίσει να αυξάνεται ήδη από τον Ιούνιο, όταν εκπρόσωπος της εταιρείας υποστήριξε σε συνάντηση με κατοίκους ότι υπήρχε άδεια για τη μεταφορά εξοπλισμού. Ο Swets παραδέχθηκε αργότερα ότι ο ενθουσιασμός για το έργο οδήγησε την εταιρεία σε επικοινωνία που «δημιούργησε σύγχυση».

Τον επόμενο μήνα, κάτοικοι είδαν ρυμουλκό να μεταφέρει φορτηγίδα προς την ακτή, όπου ξεφορτώθηκαν περίπου δώδεκα κοντέινερ. Η κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι ο εξοπλισμός προοριζόταν για τις σχεδιαζόμενες πετρελαϊκές έρευνες.

Πέρα από την πολιτική διάσταση, υπάρχουν σοβαρά περιβαλλοντικά ερωτήματα, καθώς οι σχεδιαζόμενες γεωτρήσεις φαίνεται να βρίσκονται μέσα σε προστατευόμενη περιοχή που καλύπτεται από τη διεθνή Σύμβαση Ramsar για τους υγροτόπους.

Πηγή Guardian