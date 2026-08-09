Μόλις πριν από μία εβδομάδα, ο Τραμπ εξέφρασε την τελευταία από μια σειρά απειλών του να χτυπήσει σκληρά το Ιράν, για να κάνει στη συνέχεια πίσω.

Σε διαφορετικό τόνο από εκείνον που έχει χρησιμοποιήσει το τελευταίο διάστημα για την κρίση με το Ιράν εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η Ουάσινγκτον «κρατά χαμηλούς τόνους» απέναντι στην Τεχεράνη.

Σε συνέντευξή του στο Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ουσιαστικά σε μια περιορισμένη μορφή διαπραγμάτευσης με το Ιράν, ενώ παράλληλα παρακολουθούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η χώρα.

Η τοποθέτηση του Τραμπ έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τις σχέσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, καθώς παραμένουν ανοιχτά τα μέτωπα γύρω από τις κυρώσεις, τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και τη γενικότερη πορεία της σύγκρουσης.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται μόνο σε μια μορφή «ημι-διαπραγμάτευσης», υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική πλευρά παρακολουθεί την κατάσταση και τις οικονομικές εξελίξεις στο Ιράν.

Η δήλωση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να βρισκόταν κοντά στην απόφαση για επιστροφή σε ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις.

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Στο επίκεντρο η οικονομική πίεση

Ο Τραμπ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική κατάσταση του Ιράν, αναφερόμενος στον υψηλό πληθωρισμό και στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν βρίσκεται σε «πολύ κακή κατάσταση» οικονομικά και ότι η οικονομική πίεση αποτελεί βασικό στοιχείο της αμερικανικής στρατηγικής.

Η προσέγγιση αυτή δείχνει ότι η Ουάσινγκτον, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, επιλέγει να αξιοποιήσει την πίεση που ασκούν οι κυρώσεις και ο οικονομικός αποκλεισμός, αντί να προχωρήσει άμεσα σε νέα στρατιωτική κλιμάκωση.

Στο τραπέζι και τα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, κρίσιμο παραμένει το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, ενός από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Η κατάσταση γύρω από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό συνδέεται με τις προσπάθειες για μια συμφωνία με τη διαμεσολάβηση του Ομάν. Το Ιράν υποστηρίζει ότι μια σχετική συμφωνία βρίσκεται στα τελικά στάδια, αλλά θέτει όρους για την επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας.

Η Τεχεράνη ζητά, μεταξύ άλλων, αμερικανικές δεσμεύσεις σχετικά με τις κυρώσεις και την οικονομική πίεση που δέχεται.

Η διπλωματία παραμένει δύσκολη

Παρά τον ηπιότερο τόνο του Τραμπ, οι σχέσεις των δύο χωρών παραμένουν εξαιρετικά τεταμένες.

Οι έμμεσες επαφές συνεχίζονται, ωστόσο οι άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης παραμένουν προβληματικές. Παράλληλα, το Ιράν έχει θέσει νέες απαιτήσεις σχετικά με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας.

Η σημερινή τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου δεν σημαίνει επομένως ότι η κρίση έχει εκτονωθεί. Αντίθετα, δείχνει ότι η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρεί, τουλάχιστον προσωρινά, να αφήσει την οικονομική πίεση να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης προς την Τεχεράνη, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο διαφορετικών επιλογών ανάλογα με τις εξελίξεις.