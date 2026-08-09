Σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία του πατέρα του Λιονέλ Μέσι.

Το τελευταίο αντίο στον πατέρα του Χόρχε, είπε ο Λιονέλ Μέσι στην κηδεία που τελέστηκε στο Ροζάριο της Αργεντινής. Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ έδωσε το παρών στην εξόδιο ακολουθία στο νεκροταφείο της πόλης σε στενό οικογενειακό κύκλο, με την οικογένεια να αποχαιρετά τον Χόρχε Μέσι που πέθανε το Σάββατο 8/8 σε ηλικία 68 ετών σε νοσοκομείο της Αργεντινής.

Εκτός από τον ρόλο του ως πατέρας, ο Χόρχε Μέσι ήταν επίσης ο ατζέντης του και χειριζόταν διάφορες πτυχές της καριέρας και της εμπορικής εικόνας του ποδοσφαιριστή. Διατήρησε χαμηλό προφίλ για χρόνια και έδωσε λίγες συνεντεύξεις, αν και συνόδευε τακτικά τον γιο του και την υπόλοιπη οικογένεια σε σημαντικές στιγμές.

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Ο Χόρχε Μέσι ήταν παντρεμένος με τη Σέλια Κουτσιτίνι και ήταν πατέρας των Λιονέλ, Ροντρίγκο, Ματίας και Μαρία Σολ. Η ζωή του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την αθλητική καριέρα του γιου του, τον οποίο στήριξε από τα πρώτα του χρόνια στη Ροζάριο μέχρι την άνοδό του, η οποία έγινε μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

{https://x.com/CBSNews/status/2086522192783720952}