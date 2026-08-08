Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 68 ετών άφησε ο Χόρχε Μέσι, πατέρας του θρύλου του ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι.

Ο Χόρχε Μέσι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας εδώ και καιρό όντας σε κλινική μη μπορώντας να κρατηθεί στη ζωή. Μάλιστα, όταν ο Λιονέλ Μέσι είχε σκοράρει κόντρα στην Αλγερία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, είχε λυγίσει και μίλησε για προβλήματα εκτός του ποδοσφαίρου που τον είχαν επηρεάσει.

«Η οικογένεια Μέσι επιθυμεί να σας ενημερώσει ότι ο Χόρχε Μέσι αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή προβλήματα υγείας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση και αναρρώνει καλά» ανέφερε μεταξύ άλλων η διοίκηση της οικογένειας του Λιονέλ Μέσι. Στη συνέχεια, στα τέλη Ιουλίου, ο Λιονέλ Μέσι δεν συμμετείχε επίσης στο All-Star Game του Major League Soccer (MLS), πιθανώς για να επισκεφτεί τον πατέρα του. Λίγες μέρες αργότερα, επέστρεψε στη δράση σε έναν αγώνα του MLS.

Ο Χόρχε διαδραμάτισε καθοριστικό και αναντικατάστατο ρόλο στη δημιουργία μιας από τις σπουδαιότερες ποδοσφαιρικές καριέρες όλων των εποχών, καθοδηγώντας τον γιο του από τα πρώτα κιόλας βήματά του.

Όταν ο Μέσι άφησε τη Νότια Αμερική σε μικρή ηλικία για να μετακομίσει στη Βαρκελώνη και να ενταχθεί στην Μπαρτσελόνα, ο πατέρας του πήρε την κρίσιμη απόφαση να τον ακολουθήσει προσωπικά στην Ισπανία. Η υπόλοιπη οικογένεια παρέμεινε αρχικά στο Ροζάριο.

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Σε μια περίοδο γεμάτη αβεβαιότητα και τεράστιες αλλαγές στη ζωή ενός παιδιού, ο Χόρχε αποτέλεσε το βασικό συναισθηματικό και πρακτικό στήριγμα του γιου του, βοηθώντας τον να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα της Ευρώπης.

Ο Χόρχε ανέλαβε τη διαχείριση σημαντικών επαγγελματικών υποθέσεων του γιου του και αποτέλεσε έναν από τους βασικούς εκπροσώπους του στον χώρο του ποδοσφαίρου. Παρότι διαχειριζόταν τις υποθέσεις ενός από τους διασημότερους αθλητές στον κόσμο, ο Χόρχε Μέσι προτιμούσε να κρατά χαμηλό προφίλ και να αποφεύγει όσο μπορούσε τα φώτα της δημοσιότητας που ακολουθούσαν διαρκώς τον γιο του. «Ήταν στο πλευρό του Λιονέλ από τα πρώτα του βήματα στο Ροζάριο μέχρι την κατάκτηση της κορυφής και την καθιέρωσή του ως ενός από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών» αναφέρει το Goal.com.