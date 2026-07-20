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Μία από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής του έζησε ο Γιώργος Μαυρίδης στην Αμερική, καθώς βρέθηκε στον τελικό του Μουντιάλ 2026.

Ένα όνειρο ζωής φαίνεται πως εκπλήρωσε ο Γιώργος Μαυρίδης, καθώς κατάφερε να ταξιδέψει στην Αμερική προκειμένου να παρακολουθήσει μερικούς από τους αγώνες του Μουντιάλ 2026.

Μέσα από τις αναρτήσεις του στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, μετέφερε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους, ορισμένα στιγμιότυπα από την εμπειρία του, εκφράζοντας ανοιχτά την ευτυχία του για το συμβάν.

Ξεχωριστή ήταν και η αναφορά που έκανε στον Λιονέλ Μέσι, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον «μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή που εμφανίστηκε στο πλανήτη μας».

Στις 12 Ιουλίου, ο Γιώργος Μαυρίδης, έφτασε στην Αμερική, και αποκάλυψε ορισμένες από τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο ταξίδι του, ωστόσο δεν έχασε τον ενθουσιασμό του γι’ αυτό που κατάφερε να ζήσει.

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Σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου, έκανε μία ξεχωριστή δημοσίευση, αποκαλύπτοντας ότι παρακολούθησε τρεις αγώνες της Αργεντινής, κατά τη διάρκεια των οποίων κατάφερε να θαυμάσει τον Λιονέλ Μέσι:

«Σήμερα έφτασε στο τέλος το πιο όμορφο ταξίδι.

10 ημέρες της ζωής μου γεμάτες τρέλα, άγχος και απίστευτης περιπέτειας που δεν θα τις ξεχάσω ποτέ.

Κατάφερα να παρακολουθήσω 3 αγώνες της Αργεντινής και να είμαι εκεί στον τελευταίο χορό του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή που εμφανίστηκε στο πλανήτη μας.

Κατάφερα να τραβήξω κάποιες φωτογραφίες του για να έχω να θυμάμαι ότι το έκανα και αυτό και ας ήμουν πάνω στην κερκίδα.

‘Ο Μαραντονα μας έκανε να αγαπήσουμε την Αργεντινη και εσύ μας έκανες να αγαπησουμε το ποδόσφαιρο’.

Αντίο Τεράστιε Κοντέ!

Last Dance Messi

Final World Cup», έγραψε στη σχετική λεζάντα.

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